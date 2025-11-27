Changements aux vice-présidences de la Commission de l'administration publique et de la Commission des relations avec les citoyens

QUÉBEC, le 27 nov. 2025 /CNW/ - Le député d'Hochelaga-Maisonneuve, M. Alexandre Leduc, a accédé à la vice-présidence de la Commission de l'administration publique, tandis que le député de Laurier-Dorion, M. Andrés Fontecilla, a accédé à la vice-présidence de la Commission des relations avec les citoyens.

Rappelons que les députés et députées accomplissent une partie considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. Ils et elles y étudient les projets de loi en profondeur, scrutent l'activité des ministères et des organismes gouvernementaux, étudient les prévisions budgétaires du gouvernement et peuvent aussi choisir, de leur propre initiative, d'étudier toute question liée aux champs de compétence de leur commission.

La liste des membres de la Commission de l'administration publique et de la Commission des relations avec les citoyens se trouve en annexe. Pour obtenir plus d'informations sur les mandats de ces commissions et consulter les notices biographiques des députés et députées qui y siègent, visitez la page Travaux des commissions sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

ANNEXE

LA COMMISSION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Composition de la Commission :

Président : M. Monsef Derraji (Nelligan) - Parti libéral du Québec (PLQ)

Vice-présidente : Mme Suzanne Roy (Verchères) - Coalition avenir Québec (CAQ)

Vice-président : M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve) - Québec solidaire (QS)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Shirley Dorismond (Marie-Victorin)

Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)

Mme Stéphanie Lachance (Bellechasse)

M. Denis Lamothe (Ungava)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

Opposition officielle - PLQ

Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)

Mme Virginie Dufour (Mille-Îles)

LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Composition de la Commission :

Présidente : Mme Lucie Lecours (Les Plaines) - Coalition avenir Québec (CAQ)

Vice-président : M. André Albert Morin (Acadie) - Parti libéral du Québec (PLQ)

Vice-président : M. Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion) - Québec solidaire (QS)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)

Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)

M. Yannick Gagnon (Jonquière)

Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)

Mme Marilyne Picard (Soulanges)

Mme Valérie Schmaltz (Vimont)

Opposition officielle - PLQ

Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)

Mme Elisabeth Prass (D'Arcy-McGee)

Parti québécois

M. Pascal Bérubé (Matane-Matapédia)

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Sources et renseignements : Ann-Philippe Cormier, Secrétaire de la Commission des relations avec les citoyens, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 643-2722, Courriel : [email protected] ; Roxanne Guévin, Secrétaire de la Commission de l'administration publique, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 418 643-2722, Courriel : [email protected]