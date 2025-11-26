LE CERCLE DES EX-PARLEMENTAIRES FAIT REVIVRE LA MÉMOIRE POLITIQUE DU QUÉBEC

Une série d'entretiens réalisés entre 1998 et 2000 sous l'initiative de M. Roger Houde devient accessible au public

QUÉBEC, le 26 nov. 2025 /CNW/ - Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec annonce la diffusion sur YouTube d'une série exceptionnelle d'entretiens réalisés à la fin des années 1990 avec des ex-parlementaires.

Cette initiative, menée entre 1998 et 2000 par M. Roger Houde, alors président de l'Amicale des anciens parlementaires du Québec, visait à préserver les souvenirs et les réflexions de ceux et celles qui ont contribué à la vie démocratique du Québec. Grâce à ce projet, plusieurs figures marquantes de l'histoire parlementaire québécoise témoignent de leur parcours, de leurs motivations et de leur vision du service public.

Un patrimoine politique et humain à découvrir

Ces enregistrements constituent un document historique rare, capturant à la fois l'esprit d'une époque et les valeurs profondes du service parlementaire. Les entretiens mettent en lumière le parcours de Lucien Cliche, Antoine Drolet, Louis-Philippe Lacroix, Bernard Pinard, Camil Samson, François Cloutier, Gérard Shanks, Georges-Émery Tremblay, Jacques Miquelon, John O'Gallagher, Pierre De Bellefeuille, Frank Hanley, Yvon Dupuis, Fernand Cornellier, Jérôme Choquette, Carrier Fortin, Armand Russell et Harry Blank.

« Ces témoignages sont à la fois émouvants et inspirants. Ils rappellent l'engagement sincère des ex-parlementaires qui ont choisi la voie de la politique pour servir le Québec. Ce projet, initié par Roger Houde il y a plus de vingt ans, prend aujourd'hui une dimension nouvelle. En le diffusant sur le web, nous faisons le pont entre la mémoire et la modernité », souligne Normand Jutras, président du Cercle des ex-parlementaires.

Les entretiens sont disponibles sur la chaîne YouTube du Cercle, à partir du lien suivant : Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec (CEPANQ)

Le Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec (Cercle), créé en 1993 par une loi du Parlement du Québec, a pour mission de rassembler les anciens députés afin de maintenir des liens entre eux et avec les parlementaires en exercice, défendre leurs intérêts, promouvoir la démocratie et mettre leur expérience au service des institutions parlementaires.

Source et renseignements : Alexandra Takech, coordonnatrice, Cercle des ex-parlementaires de l'Assemblée nationale du Québec, Assemblée nationale du Québec, Téléphone : 367 995-0041, [email protected]