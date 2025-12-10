Changements à la composition de trois commissions parlementaires

QUÉBEC, le 10 déc. 2025 /CNW/ - La Commission de l'Assemblée nationale a entériné des changements à la présidence et aux vice-présidences de trois commissions parlementaires les 3 et 5 décembre derniers.

Les députées suivantes ont accédé à de nouvelles fonctions :

M me Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger), à la présidence de la Commission de la culture et de l'éducation;

Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger), à la présidence de la Commission de la culture et de l'éducation; M me Brigitte B. Garceau (Robert-Baldwin), à la vice-présidence de la Commission des institutions;

Brigitte B. Garceau (Robert-Baldwin), à la vice-présidence de la Commission des institutions; Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis), à la vice-présidence de la Commission de l'économie et du travail.

Rappelons que les députés et députées accomplissent une partie considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. Ils et elles y étudient les projets de loi en profondeur, scrutent l'activité des ministères et des organismes gouvernementaux, étudient les prévisions budgétaires du gouvernement et peuvent aussi choisir, de leur propre initiative, d'étudier toute question liée aux champs de compétence de leur commission.

Les listes des membres de ces trois commissions parlementaires se trouvent en annexe. Pour obtenir plus d'informations sur les mandats d'une commission et consulter les notices biographiques des députés et députées qui y siègent, visitez la page Travaux des commissions sur le site Web de l'Assemblée nationale du Québec.

ANNEXE

LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION

Composition de la Commission :

Présidente : Mme Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger) - Parti libéral du Québec (PLQ)

Vice-présidente : Mme Audrey Bogemans (Iberville) - Coalition avenir Québec (CAQ)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Mario Asselin (Vanier-Les Rivières)

M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

M. Sylvain Lévesque (Chauveau)

M. Mathieu Rivest (Côte-du-Sud)

Mme Suzanne Tremblay (Hull)

Opposition officielle - PLQ

Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)

M. Monsef Derraji (Nelligan)

Deuxième groupe d'opposition - Québec solidaire

M. Sol Zanetti (Jean-Lesage)

Parti québécois

Mme Catherine Gentilcore (Terrebonne)

LA COMMISSION DES INSTITUTIONS

Composition de la Commission :

Président : M. André Bachand (Richmond) - Coalition avenir Québec (CAQ)

Vice-présidente : Mme Brigitte B. Garceau (Robert-Baldwin) - Parti libéral du Québec (PLQ)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)

Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)

Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

Mme Valérie Schmaltz (Vimont)

Opposition officielle - PLQ

Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)

M. André Albert Morin (Acadie)

Deuxième groupe d'opposition - Québec solidaire

Mme Manon Massé (Sainte-Marie-Saint-Jacques)

LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL



Composition de la Commission :

Président : M. Simon Allaire (Maskinongé) - Coalition avenir Québec (CAQ)

Vice-présidente : Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis) - Parti libéral du Québec (PLQ)

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Shirley Dorismond (Marie-Victorin)

Mme Geneviève Hébert (Saint-François)

Mme Chantale Jeannotte (Labelle)

Mme Carole Mallette (Huntingdon)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

Mme Suzanne Tremblay (Hull)

Opposition officielle - PLQ

Mme Désirée McGraw (Notre-Dame-de-Grâce)

Mme Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger)

Deuxième groupe d'opposition - Québec solidaire

M. Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion)

Parti québécois

M. Pascal Paradis (Jean-Talon)

SOURCE Assemblée nationale du Québec

Sources et renseignements : Marie-Claude Paquette, Secrétaire de la Commission de la culture et de l'éducation, Téléphone : 418 [email protected]; Roxanne Guévin, Secrétaire de la Commission des institutions, Téléphone : 418 [email protected]; Mériem Lahouiou, Secrétaire de la Commission de l'économie et du travail, Téléphone : 418 643-2722, [email protected]