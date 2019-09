Les équipages des Embarcations de Sauvetage côtier de la Garde côtière canadienne concluent leurs opérations en 2019

Le programme d'ESC emploie des étudiants de niveau postsecondaire pour pouvoir offrir un service supplémentaire de recherche et sauvetage maritime.

Les autres stations de recherche et sauvetage de la Garde côtière dans la région des Grands Lacs et la baie Georgienne sont dotées d'employés de la Garde côtière et demeurent en service jusqu'en novembre/décembre, décembre pour rouvrir au printemps

Toute urgence maritime peut être signalée en appelant le Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage à Trenton 24 heures sur 24, tous les jours de l'année, au 1-800-267-7270, en communiquant avec un Centre des services de communication et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne par radio VHF (voie 16), ou en composant *16 sur un téléphone cellulaire. Pour plus d'information sur les services de recherche et sauvetage de la Garde côtière canadienne, veuillez consulter le site suivant : http://www.ccg-gcc.gc.ca/RES/accueil.

Pour obtenir davantage de renseignements sur le programme d'embarcations de sauvetage côtier, veuillez consulter le site suivant : http://www.ccg-gcc.gc.ca/RES/Service-ESC.

SOURCE Pêches et Océans Canada - Région du Centre et Arctique

Renseignements: Pour obtenir de plus amples renseignements: Relations avec les médias, Pêches, Océans et la Garde côtière canadienne, Région du Centre et de l'Arctique, 204-984-4715, XCA.Media@dfo-mpo.gc.ca