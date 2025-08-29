VICTORIA, BC, le 29 août 2025 /CNW/ - Les stations d'embarcations de sauvetage côtier (ESC) de la Garde côtière canadienne en Colombie-Britannique mettent fin à leur service saisonnier de recherche et de sauvetage maritime, et fermeront aux dates suivantes :

Garde côtière 509 Cortes Bay, 'île Cortes le 2 septembre 2025

Garde côtière 508 Sointula, 'île Malcolm le 2 septembre 2025

Garde côtière 507 de la baie Nootka le 2 septembre 2025

Garde côtière 504 de la baie Kelsey le 2 septembre 2025

Les stations d'ESC de la Garde côtière canadienne dans l'ensemble de la Colombie-Britannique sont dotées de personnel de la Garde côtière.Le public peut signaler un incident 24 heures sur 24, 365 jours par année, en appelant la ligne d'urgence régionale. Les urgences maritimes peuvent également être signalées au Centre conjoint de coordination des opérations de sauvetage situé à Victoria au 1-800-567-5111ou à un Centre des services de communications et de trafic maritimes de la Garde côtière canadienne par radio VHF (canal 16).

Le programme des ESC emploie et forme des étudiants de niveau postsecondaire partout au Canada afin d'offrir des services supplémentaires de recherche et de sauvetage maritimes pendant la saison estivale intense en activités.

Veuillez consulter le site Web de la Garde côtière canadienne pour obtenir de plus amples renseignements sur ses services de recherche et sauvetage, et sur le Service d'embarcations de sauvetage côtier.

