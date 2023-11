OTTAWA, ON, le 20 nov. 2023 /CNW/ - Le tourisme joue un rôle important pour la prospérité économique du Canada. Les collectivités du Sud de l'Ontario et du Canada offrent une gamme de nouvelles expériences passionnantes aux visiteurs. Les entreprises et les organisations touristiques qui mettent en valeur nos attractions sont essentielles pour libérer le potentiel de notre région et contribuer à l'économie locale.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé le lancement du Programme pour la croissance du tourisme dans le Sud de l'Ontario. Le programme soutiendra les entreprises et les organisations qui attirent les visiteurs dans notre région. En développant des attractions et des expériences touristiques locales, elles positionnent le Canada comme une destination de choix en toutes saisons. Les demandes sont présentement acceptées.

Plus de 30 millions de dollars sont disponibles pour les entreprises et les organisations du Sud de l'Ontario afin de développer des attractions et des expériences touristiques qui attireront les gens dans notre pays et dans nos collectivités. Environ 15 pour cent de l'investissement soutiendra des initiatives touristiques menées par des Autochtones.

Les entreprises et organisations touristiques peuvent consulter la page du Programme pour la croissance du tourisme dans le Sud de l'Ontario pour savoir si elles sont admissibles et soumettre une demande.

Le Programme pour la croissance du tourisme est une composante clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme de l'industrie du tourisme au Canada. En continuant à prendre des mesures pour aider l'industrie du tourisme à croître et à prospérer, le gouvernement du Canada aide les entreprises et les collectivités à créer des expériences mémorables, à croître et à contribuer à leurs économies locales.

Citations

« Il n'est pas surprenant que le Canada soit un géant du tourisme, car il possède des atouts qui sont recherchés par les visiteurs de partout dans le monde. Nous avons donc la responsabilité, en tant que gouvernement, d'aider cette industrie à croître et à prospérer pour qu'elle puisse continuer à enrichir le Canada. Le nouveau Programme pour la croissance du tourisme aidera cette industrie à saisir les occasions qui se présentent et à créer des emplois, et j'ai hâte de voir les retombées qu'il procurera dans les communautés partout au pays. »

- L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« L'incidence économique profonde du tourisme ne peut être sous-estimée. Chaque année, le Sud de l'Ontario attire des millions de visiteurs venant profiter de sa beauté naturelle, de ses événements et festivals dynamiques, de ses expériences rurales et autochtones uniques et de ses destinations de classe mondiale. Notre région compte d'innombrables attractions, telles que les établissements vinicoles de Niagara et du comté de Prince Edward, la beauté naturelle des lacs Rideau et des Mille-Îles et, bien sûr, les scènes et les sites qu'offrent nos grandes villes, comme Toronto. Le gouvernement du Canada s'est engagé pour le succès de l'industrie touristique du Sud de l'Ontario. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Faits en bref

Il y aura deux périodes de présentation de demandes dans le Sud de l' Ontario . La première est maintenant ouverte et se termine le 29 février 2024. La seconde ouvrira à l'été 2024.

l' . La première est maintenant ouverte et se termine le 29 février 2024. La seconde ouvrira à l'été 2024. Le Programme pour la croissance du tourisme a été annoncé dans le budget de 2023. Les agences de développement régional (ADR) du Canada verseront 108 millions de dollars, sur trois (3) ans, à des entreprises et à des organisations pour les aider à diversifier les économies régionales.

verseront 108 millions de dollars, sur trois (3) ans, à des entreprises et à des organisations pour les aider à diversifier les économies régionales. En 2023, l' Ontario a accueilli 8,6 millions de touristes internationaux au cours des sept (7) premiers mois. Les dépenses touristiques représentent 36 milliards de dollars, soit 4 pour cent du produit intérieur brut (PIB) de la province.

a accueilli 8,6 millions de touristes internationaux au cours des sept (7) premiers mois. Les dépenses touristiques représentent 36 milliards de dollars, soit 4 pour cent du produit intérieur brut (PIB) de la province. Depuis 2015, le gouvernement du Canada , par le biais de FedDev Ontario, a investi plus de 400 millions de dollars dans plus de 1 350 entreprises et organisations liées au tourisme, ce qui aurait permis de créer plus de 4 500 emplois et d'en maintenir plus de 15 400. Cela comprend près de 140 millions de dollars d'aide au tourisme au titre du Fonds d'aide au tourisme.

Liens connexes

Restez branchés

SOURCE Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

