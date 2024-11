L'Association des fabricants de pièces d'automobile reçoit sept (7) millions de dollars pour élargir le projet Arrow et de soutenir les entreprises

MISSISSAUGA, ON, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Alors que le Canada se rapproche d'une économie à zéro émission, le gouvernement fédéral reste déterminé à soutenir nos innovateurs canadiens pour qu'ils mettent en place une chaîne d'approvisionnement de bout en bout pour les véhicules électriques (VE) au Canada et dans le monde. Le projet Arrow, premier véhicule connecté et autonome (VCA) fabriqué au Canada, est à l'avant-garde du mouvement. Dans le cadre du projet Arrow, l'Association des fabricants de pièces d'automobile a réuni des entreprises, des fabricants et des fournisseurs canadiens de pointe spécialisés dans les technologies des véhicules électriques, à carburant de remplacement, connectés et autonomes afin de démontrer nos capacités automobiles de classe mondiale sur la scène internationale.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a visité Myant Corp., une société spécialisée dans le textile intelligent et chef de file dans le domaine des technologies de santé numérique située à Mississauga, où elle a rencontré des représentants de l'Association des fabricants de pièces d'automobile afin d'annoncer un investissement de sept (7) millions de dollars pour l'expansion du projet Arrow 2.0.

Le projet Arrow est l'une des plus grandes collaborations de l'histoire canadienne de l'automobile. Il permet d'intensifier la recherche dirigée par les établissements universitaires et de soutenir le développement et la formation des talents pour ainsi démontrer l'ingéniosité de l'industrie automobile canadienne. Un précédent investissement de FedDev Ontario de plus de cinq (5) millions de dollars a permis de faciliter la conception et la construction du projet Arrow, ainsi que de son jumeau numérique qui a été utilisé comme plateforme virtuelle de premier plan pour tester et valider les technologies et les pièces des VCA. Depuis son lancement au Consumer Electronic Show 2023 de Las Vegas, ce véhicule conceptuel entièrement canadien a été présenté dans toute l'Amérique du Nord et dans le monde entier, suscitant l'intérêt des constructeurs et des fournisseurs automobiles. Le véhicule intègre des composants provenant de plus de 55 entreprises canadiennes, notamment Myant Corp. qui a fourni des capteurs et des actionneurs tricotés dans le tissu du volant du Projet Arrow.

Grâce à ce nouvel investissement, l'Association des fabricants de pièces d'automobile pourra s'appuyer sur le succès du projet Arrow et continuer à collaborer avec des fournisseurs canadiens, des entreprises spécialisées dans la technologie et des universités afin d'étendre son parc de véhicules et ainsi démontrer la compétitivité des fournisseurs de VCA et de véhicules zéro émission (VZE) du Canada, tout en renforçant la chaîne d'approvisionnement régionale de l'industrie automobile. Ce projet créera d'autres occasions pour les entreprises canadiennes de démontrer leurs capacités et leurs composants dans le parc automobile du projet Arrow 2.0, ce qui générera des investissements dans la région et dans tout le pays, tout en renforçant l'économie canadienne.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir les entreprises de VE et la chaîne d'approvisionnement pour que le Canada demeure à l'avant-garde de la transition vers l'électrification.

Citations

« Félicitations à l'Association des fabricants de pièces d'automobile qui montre une fois de plus au monde ce que les fournisseurs de pièces d'automobile, les fabricants et les entreprises spécialisées dans la technologie canadiens peuvent faire lorsqu'ils travaillent ensemble! L'investissement annoncé aujourd'hui accélère la transition de notre pays vers l'électrification dans les secteurs de l'automobile et de la fabrication, tout en mettant les travailleurs du secteur des VE du Canada sur la voie de la réussite. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

« Le soutien du gouvernement du Canada au projet Arrow a permis aux fournisseurs canadiens de faire connaître leur innovation technologique et leur main-d'œuvre qualifiée dans le monde entier. L'expansion sans précédent de la plateforme de démonstration, en partenariat avec FedDev Ontario, permettra à l'Association des fabricants de pièces d'automobile d'ouvrir les portes des constructeurs automobiles mondiaux à d'autres fournisseurs canadiens afin de les aider à mener à bien leur transition vers les VZE. »

- Flavio Volpe, président, Association des fabricants de pièces d'automobile

Faits en bref

Fondée en 1952, l'Association des fabricants de pièces d'automobile représente les producteurs FEO de pièces, d'équipements, d'outils, de technologies avancées et de services pour l'industrie automobile mondiale. Les expéditions de pièces d'automobile du Canada sont évaluées à plus de 35 milliards de dollars par an et l'industrie emploie plus de 100 000 personnes.

pièces, d'équipements, d'outils, de technologies avancées et de services pour l'industrie automobile mondiale. Les expéditions de pièces d'automobile du sont évaluées à plus de 35 milliards de dollars par an et l'industrie emploie plus de 100 000 personnes. Depuis 2023, l'Association des fabricants de pièces d'automobile présente le projet Arrow non seulement dans des congrès et dans des établissements d'enseignement, mais aussi au monde entier, à l'occasion de grands salons professionnels tels que le Consumer Electronics Show, le Canadian International Auto Show, Autotech, Curiosity Labs, Battery Show et la Silicon Valley Mission. Ces événements ont permis de mettre en valeur les fournisseurs automobiles canadiens et d'accroître la visibilité mondiale du projet, de l'Association des fabricants de pièces d'automobile et des chaînes d'approvisionnement de l'automobile de l' Ontario et du Canada . Les partenaires et entreprises qui collaborent au projet ont obtenu 500 millions de dollars de contrats supplémentaires grâce à leur participation au projet.

et du . Les partenaires et entreprises qui collaborent au projet ont obtenu 500 millions de dollars de contrats supplémentaires grâce à leur participation au projet. Depuis 2015, FedDev Ontario a investi près de 260 millions de dollars 70 projets dans le secteur automobile du Sud de l' Ontario .

projets dans le secteur automobile du l' . FedDev Ontario accepte également les demandes des petites et moyennes entreprises admissibles et des organisations qui les soutiennent, pour des projets qui appuient la croissance des entreprises, l'intelligence artificielle et l'innovation en construction résidentielle. Pour obtenir de plus amples renseignements et présenter une demande, consultez le site Web de FedDev Ontario.

Liens connexes

Restez branchés : FedDev-Ontario.Canada.ca

Suivez-nous sur X, Instagram, LinkedIn et Facebook

Abonnez-vous au bulletin de FedDev Ontario, L'actualité économique du Sud de l'Ontario, qui présente des nouvelles et des mises à jour sur le développement économique dans la région.

SOURCE Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Personnes-ressources : Edward Hutchinson, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias de FedDev Ontario, [email protected]