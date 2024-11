La nouvelle Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle aidera à transformer la façon dont les logements sont construits au Canada

OTTAWA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Le Plan du Canada sur le logement, la stratégie du gouvernement du Canada pour le logement abordable, débloque des millions de nouveaux logements en construisant plus de logements, en facilitant l'achat ou la location d'un logement et en aidant les Canadiennes et Canadiens qui n'en ont pas les moyens.

Aujourd'hui, l'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), a annoncé le lancement de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle (IRICR) dans le Sud de l'Ontario. L'IRICR est un élément important du Plan du Canada sur le logement qui aidera à changer la façon dont les logements sont construits pour mieux répondre à la demande de notre pays.

Du soutien est maintenant disponible pour des projets qui amélioreront la chaîne d'approvisionnement locale en matière de la construction de logements et qui stimuleront l'innovation dans le secteur de la construction résidentielle afin que les Canadiennes et Canadiens aient plus rapidement un chez-soi. FedDev Ontario accepte les demandes des entreprises et des organisations de la région jusqu'au 20 décembre 2024. Pour de plus amples renseignements, y compris sur la façon de présenter une demande, consultez le site Web de FedDev Ontario.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à aider les entreprises à innover et à accroître la productivité dans le secteur de la construction résidentielle et sa chaîne d'approvisionnement, tout en créant des occasions de bâtir une région et un pays où chacun a un chez-soi.

« Nous prenons des mesures pour que tout le monde ait un chez-soi. L'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle aide les entreprises et les organisations de tout le Canada, y compris ici même en Ontario, à obtenir le soutien dont elles ont besoin pour mettre au point de nouvelles méthodes de construction résidentielle et stimuler la productivité, tout en contribuant à remédier à la pénurie de logements dans tout le pays. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Faits en bref

FedDev Ontario est l'une des sept agences de développement régional (ADR) du Canada , qui travaillent en étroite collaboration avec les entreprises et les innovateurs de leur région pour stimuler la croissance économique qui crée plus d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne.

, qui travaillent en étroite collaboration avec les entreprises et les innovateurs de leur région pour stimuler la croissance économique qui crée plus d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne. Les ADR du Canada versent 50 millions de dollars sur deux ans dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle. Dans le Sud de l' Ontario , FedDev Ontario fournit plus de 15,6 millions de dollars.

versent 50 millions de dollars sur deux ans dans le cadre de l'Initiative régionale pour l'innovation en construction résidentielle. Dans le l' , FedDev Ontario fournit plus de 15,6 millions de dollars. Dans le Sud de l' Ontario , du soutien est disponible pour des projets qui augmentent la productivité ou la production dans la fabrication et les technologies de construction, qui favorisent l'innovation, la démonstration, la commercialisation ou la mise à jour de nouveaux matériaux ou de nouvelles méthodes de construction de logements et qui appuient la mise au point d'outils industriels pour accélérer l'innovation en construction résidentielle grâce à l'amélioration et à l'adoption de technologies et de pratiques de fabrication hors site.

l' , du soutien est disponible pour des projets qui augmentent la productivité ou la production dans la fabrication et les technologies de construction, qui favorisent l'innovation, la démonstration, la commercialisation ou la mise à jour de nouveaux matériaux ou de nouvelles méthodes de construction de logements et qui appuient la mise au point d'outils industriels pour accélérer l'innovation en construction résidentielle grâce à l'amélioration et à l'adoption de technologies et de pratiques de fabrication hors site. FedDev Ontario accepte également les demandes des petites et moyennes entreprises admissibles et des organisations qui les soutiennent pour des projets appuyant la croissance des entreprises. Pour obtenir de plus amples renseignements et présenter une demande, consultez le site Web de FedDev Ontario.

