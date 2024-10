Les entreprises et les organisations admissibles du Sud de l'Ontario peuvent maintenant présenter une demande pour obtenir du soutien pour se développer, innover et se diversifier, ce qui comprend des investissements ciblés pour des projets liés à l'intelligence artificielle et à l'innovation en construction résidentielle

OTTAWA, ON, le 22 oct. 2024 /CNW/ - L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario) travaille avec les entreprises et les organisations pour soutenir une croissance économique forte et inclusive dans la région la plus peuplée du Canada.

L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, a annoncé aujourd'hui que l'appel de demande de l'automne est ouvert aux petites et moyennes entreprises admissibles, ainsi qu'aux organisations qui les soutiennent, pour des projets qui appuient la croissance des entreprises et l'intelligence artificielle (IA).

FedDev Ontario met en œuvre l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle (IRIA) nationale dans le Sud de l'Ontario. Du soutien est disponible pour des projets qui accélèrent le développement du secteur de l'IA dans la région, et pour les entreprises et les organisations qui adoptent ou intègrent l'IA afin d'améliorer l'efficacité opérationnelle, la productivité et la compétitivité.

Du soutien régional ciblé est disponible pour des projets qui aident les entreprises à croître, à innover et à se diversifier pour qu'elles puissent lancer de nouveaux produits, être concurrentielles dans un marché en évolution ou conquérir de nouveaux clients. Les organisations à but non lucratif et les organisations de développement économique communautaire peuvent présenter une demande de financement pour soutenir les entreprises, développer les réseaux économiques et renforcer la résilience économique de nos collectivités.

Les demandes pour toutes les initiatives sont acceptées jusqu'au 20 décembre 2024. Pour de plus amples renseignements sur la façon de présenter une demande, consultez le site Web de FedDev Ontario. Les entreprises et organisations autochtones sont invitées à communiquer avec l'équipe spécialisée de l'Agence en téléphonant au 1-877-553-5507 ou en visitant la page Financement et soutien des entreprises et des organisations autochtones.

« Avec ce nouveau financement, nous continuons à favoriser un environnement propice à nos entreprises et aux organisations qui les soutiennent, tout en accélérant la croissance de secteurs clés et en commercialisant des technologies novatrices, notamment dans le domaine de l'IA. Les programmes disponibles offriront davantage de possibilités pour des solutions fabriquées au Canada qui auront une incidence ici-même et dans le monde entier. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

FedDev Ontario est l'une des sept agences de développement régional (ADR) du Canada , qui travaillent en étroite collaboration avec les entreprises et les innovateurs de leur région pour stimuler la croissance économique et créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne.

, qui travaillent en étroite collaboration avec les entreprises et les innovateurs de leur région pour stimuler la croissance économique et créer davantage d'emplois bien rémunérés pour les Canadiennes et Canadiens de la classe moyenne. Les ADR du Canada fournissent 200 dollars sur cinq ans dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle. FedDev Ontario fournit près de 60 millions de dollars dans le Sud de l' Ontario .

fournissent sur cinq ans dans le cadre de l'Initiative régionale en matière d'intelligence artificielle. FedDev Ontario fournit près de 60 millions de dollars dans le l' . Depuis novembre 2015, FedDev Ontario a investi plus de 2,6 milliards de dollars pour soutenir plus de 3 400 projets dans le Sud de l' Ontario . Pour en savoir plus sur l'incidence de l'Agence dans le Sud de l' Ontario , consultez nos profils d'investissement.

