L'Initiative régionale de réponse tarifaire du gouvernement du Canada visant à aider les entreprises des Prairies à croître et à être concurrentielles

EDMONTON, AB, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Les entreprises des provinces des Prairies ont été touchées par l'incertitude et l'évolution rapide du paysage commercial mondial. Le gouvernement du Canada investit dans les entreprises des Prairies afin de les aider à croître, à être concurrentielles et à prospérer dans un environnement commercial en pleine mutation. L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) est un élément de la stratégie nationale visant à soutenir les entreprises canadiennes confrontées à des perturbations du commerce mondial. Le gouvernement du Canada, par l'entremise de PrairiesCan, accepte désormais les demandes au titre de l'Initiative régionale de réponse tarifaire provenant d'entreprises et d'organismes de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.

Les entreprises des Prairies touchées par les perturbations du commerce mondial peuvent maintenant présenter une demande de financement dans le cadre de l’Initiative régionale de réponse tarifaire (Groupe CNW/Développement économique Canada pour les Prairies)

L'IRRT offre un soutien ciblé pour aider les entreprises à améliorer leur productivité, à diversifier leurs marchés, à stimuler le commerce intérieur au Canada. Les candidats admissibles comprennent les entreprises à but lucratif constituées en société, les organismes appartenant à des Autochtones et les organismes à but non lucratif qui soutiennent les entreprises. Les candidats de tous les secteurs sont les bienvenus. La priorité peut être accordée aux candidats des secteurs les plus touchés par les droits de douane ou des industries qui apportent des avantages économiques importants à l'économie locale ou régionale.

Un financement est offert pour les projets qui favorisent la croissance et la résilience. Les coûts admissibles comprennent la main-d'œuvre; les fournitures et matériaux; l'équipement et l'infrastructure; les frais de consultation, de formation et de participation à des événements de réseautage ou de mentorat. Les projets doivent être terminés avant le 31 mars 2028, et les coûts peuvent être admissibles rétroactivement jusqu'à 12 mois avant la date de la demande, mais pas avant le 21 mars 2025.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir les entreprises et les travailleurs de toutes les régions du pays, en veillant à ce qu'ils disposent des outils et des ressources nécessaires pour réussir dans l'économie actuelle et saisir les occasions qui se présenteront demain.

Citation

« Les entreprises des Prairies continuent de prouver qu'elles peuvent s'adapter et montrer la voie, même dans les moments difficiles. Grâce à l'IRRT, notre gouvernement les aide à surmonter les pressions tarifaires et à poursuivre leur croissance, en leur fournissant les outils et les ressources dont elles ont besoin pour libérer tout leur potentiel dans l'économie actuelle. En investissant dans les occasions qui s'offrent à nous, nous pouvons façonner notre propre avenir et continuer à faire de l'économie canadienne la plus forte du G7. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

Faits en bref

L'IRRT fait partie d'une stratégie fédérale plus vaste visant à soutenir les entreprises canadiennes aux prises avec des perturbations du commerce mondial.

L'IRRT a été annoncée en mars 2025. Administrée par les agences de développement régional du Canada , ce financement de 1 milliard de dollars appuie les petites et moyennes entreprises directement ou indirectement touchées par les droits de douane, ainsi que les organismes sans but lucratif qui aident les entreprises à gérer les perturbations commerciales.

, ce financement de 1 milliard de dollars appuie les petites et moyennes entreprises directement ou indirectement touchées par les droits de douane, ainsi que les organismes sans but lucratif qui aident les entreprises à gérer les perturbations commerciales. L'IRRT offre des contributions remboursables et non remboursables aux entreprises touchées admissibles, avec un soutien non remboursable pouvant atteindre 1 million de dollars et des contributions remboursables pouvant normalement atteindre 5 millions de dollars.

Les demandes d'aide financière au titre de l'IRRT dans les Prairies sont acceptées sur le portail Web de PrairiesCan.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez PrairiesCan sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn

Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Développement économique Canada pour les Prairies

Personnes-ressources : Mathis Denis, Directeur des communications, Cabinet de l'honorable Eleanor Olszewski, Ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, 343-573-1846, [email protected]; David Lauer, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected]