Investir dans les provinces des Prairies, grâce à de meilleurs partenariats, pour bâtir des communautés solides, des chaînes d'approvisionnement robustes et une économie florissante dans les Prairies

OTTAWA, ON, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le monde change, mais grâce à leurs ressources naturelles, leur expertise et leurs talents, les provinces des Prairies sont prêtes. Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a lancé le Partenariat des Prairies (PdP), une initiative audacieuse qui rassemble plusieurs ministères fédéraux pour faire progresser des projets ambitieux, renforcer nos chaînes d'approvisionnement régionales, améliorer les partenariats et favoriser les possibilités économiques dans les communautés de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba.

Fondée sur la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, défendue par le regretté l'honorable Jim Carr, le Partenariat des Prairies (PdP) favorisera la collaboration entre les gouvernements provinciaux et municipaux, les partenaires autochtones, les entreprises et les communautés afin de saisir des possibilités stratégiques.

En tant qu'initiative phare, le PdP tirera parti de la présence de PrairiesCan dans la région pour :

stimuler la création d'emplois, la diversification des exportations et la croissance;

attirer davantage d'investissement du secteur privé;

appuyer des projets ambitieux en phase de démarrage présentant un potentiel économique important;

renforcer les chaînes d'approvisionnement régionales et nationales;

améliorer la Table des projets dans les Prairies qui harmonise les interactions avec les promoteurs de projets.

PrairiesCan a engagé 200 millions de dollars sur trois ans en faveur des priorités énoncées dans la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies et le PdP permettra de débloquer d'autres investissements provenant d'autres ministères fédéraux, afin d'accroître l'incidence du gouvernement du Canada dans la région.

Le Partenariat des Prairies est complémentaire, mais est distinct, aux autres priorités gouvernementales, comme la Stratégie de compétitivité climatique et le travail du Bureau des grands projets (BGP). Tandis que le BGP œuvre à faire progresser les projets de construction nationaux et les stratégies transformatrices, le PdP cernera et incubera de plus petits projets ambitieux, d'importance locale ou régionale, dans les trois provinces des Prairies qui, à l'heure actuelle, ne peuvent être appuyées facilement par les programmes de financement traditionnels.

« L'Ouest possède ce que le monde veut - et ce dont les Canadiens ont besoin pour prospérer dans une période d'évolution mondiale rapide. Le Partenariat des Prairies vise à libérer ce potentiel grâce à la collaboration. En rassemblant les gouvernements, les partenaires autochtones, les membres de l'industrie et les communautés autour d'une même table, nous faisons progresser des projets importants, et les entreprises qui les appuient, dans les provinces des Prairies, afin de contribuer à la force économique du Canada. Quand les Prairies réussissent, tout le Canada y gagne. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« La force du Canada réside dans notre population, nos communautés, nos partenaires autochtones et notre capacité à travailler ensemble. Le Partenariat des Prairies vise à mettre à profit les talents, les ressources et l'ingéniosité de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba afin de bâtir une économie plus verte et plus résiliente. En renforçant les partenariats et en investissant dans les projets locaux, nous veillons à ce que les communautés des Prairies prospèrent et à ce que le Canada continue de jouer un rôle de chef de file mondiale, avec ambition et unité. »

-L'honorable Mélanie Joly, ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec

« S'appuyant sur la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, le Partenariat des Prairies fera progresser des projets ambitieux et favorisera les possibilités économiques en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. Les provinces des Prairies sont prêtes à jouer un rôle de chef de file dans un monde qui évolue rapidement vers une économie plus propre et plus résiliente, un rôle qui leur permettra de favoriser la prospérité pour tous les Canadiens. »

-L'honorable Julie Dabrusin, ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature

« Originaire de la Saskatchewan, je sais que les provinces des Prairies ont toujours apporté une grande contribution au Canada. Ce Partenariat des Prairies fédéral vise à donner à PrairiesCan les moyens de créer de nouvelles possibilités, de nouveaux investissements et de nouveaux partenariats à l'échelle de notre région. Quand les Prairies réussissent, le Canada réussit, et lorsque les ministères fédéraux s'assoient à la même table que les dirigeants locaux, les agriculteurs et les propriétaires de petites entreprises, nous pouvons transformer les bonnes idées, discutées autour d'un café, en projets locaux concrets, petits ou grands, dont nos communautés ont besoin. »

-L'honorable Buckley Belanger, Secrétaire d'État pour le développement rural

« Le Partenariat des Prairies vise à libérer la pleine vigueur économique d'une région qui est depuis longtemps un moteur de la prospérité canadienne. En coordonnant les mesures fédérales et en appuyant des projets ambitieux en début de croissance, nous aidons les entreprises à prendre de l'expansion, renforçons les chaînes d'approvisionnement et jetons les bases de la prospérité à long terme en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba. »

-Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Il me tarde de voir la création du Partenariat des Prairies pour aider à faire avancer les idées et les projets incroyables qui émanent des provinces des Prairies. Le Manitoba, la Saskatchewan et l'Alberta ont tant à offrir, et cette initiative permettra aux communautés et aux entreprises de collaborer avec le gouvernement fédéral pour bâtir des réussites tangibles dans notre région. »

-Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Le Partenariat des Prairies est plus qu'un nouveau programme; c'est une nouvelle façon de travailler ensemble. En créant une table de projet unique où les promoteurs des Prairies peuvent présenter leurs idées, au lieu de naviguer dans un labyrinthe de ministères fédéraux, nous faisons en sorte que la collaboration soit la norme plutôt que l'exception. C'est exactement ce que mon père, feu l'honorable Jim Carr, envisageait lorsqu'il a défendu la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies, soit un avenir où nos partenaires travailleraient ensemble à l'atteinte d'un but commun afin de libérer le plein potentiel de cette région. C'est un modèle de la façon dont l'ambition, le partenariat et la clarté des objectifs peuvent favoriser une prospérité durable dans les Prairies et pour le pays. »

-Ben Carr, député de Winnipeg-Centre-Sud

Faits en bref

Fondé sur la Loi sur le développement d'une économie verte dans les Prairies , le PdP s'appuie sur ses principes fondamentaux pour promouvoir une économie dynamique, durable et résiliente dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta.

, le PdP s'appuie sur ses principes fondamentaux pour promouvoir une économie dynamique, durable et résiliente dans les provinces du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. Le PdP est un mécanisme phare de coordination et de partenariat qui mettra en relation les promoteurs de projets et les ministères fédéraux afin de favoriser les possibilités économiques transformatrices.

Dix ministères fédéraux collaborent avec PrairiesCan dans le cadre du PdP : Développement économique Canada pour les Prairies; Environnement et Changement climatique Canada; Transports Canada; Innovation, Sciences et Développement économique Canada; Agriculture et Agroalimentaire Canada; Finances Canada; Ressources naturelles Canada; Services aux Autochtones Canada; Emploi et Développement social Canada; Logement, Infrastructure et Collectivités Canada.

Les ministères collaborent dans cinq domaines déterminés par les personnes qui vivent et travaillent dans les Prairies : Développement de secteurs clés de la région. Circulation efficace des marchandises, des personnes et de l'information. Développement et mise à contribution de l'électricité propre. Développement économique communautaire. Réconciliation économique et croissance inclusive.

Le PdP s'harmonise avec les priorités et les missions de ce gouvernement, notamment les grands projets, la stratégie de compétitivité climatique, le renforcement de nos capacités de défense, l'intelligence artificielle et la diversification commerciale.

Les provinces des Prairies contribuent à hauteur de près de 25 % au PIB du Canada et contribuent de manière significative aux exportations, aux ressources naturelles, au développement des technologies propres et à la production agricole et agroalimentaire à valeur ajoutée du pays.

