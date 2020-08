Sachant que de nombreux Canadiens doivent faire face à l'incertitude en raison de la pandémie, des centaines de fournitures essentielles pour la rentrée des classes sont offertes à de nouveaux prix plus bas, et les magasins Bureau en Gros partout au Canada ont préparé un environnement sécuritaire en magasin grâce à son programme « Magasinez en sécurité ». Le ramassage sans contact en bordure de rue et la livraison rapide et gratuite sont offerts pour les commandes en ligne à bureauengros.com .

« En tant que destination de la rentrée des classes au Canada, nous comprenons que nous sommes un partenaire important pour les enseignants, les parents et les élèves dans leur préparation au nouvel environnement scolaire », a déclaré David Boone, président-directeur général, Staples Canada/Bureau en Gros, « nous savons que la rentrée des classes aura un aspect très différent cette année et nous nous engageons à aider nos clients à se préparer. Nous le faisons en nous assurant de disposer de tout ce dont ils ont besoin pour réussir et retourner en salle de classe en toute sécurité et en toute confiance. »

Pour aider les élèves et les enseignants à se préparer, Bureau en Gros a lancé le Centre de ressources de la rentrée des classes, une solution unique qui offre les meilleurs produits dont les élèves auront besoin pour la nouvelle façon d'apprendre, ainsi que des conseils d'experts sur l'école à la maison, des conseils technologiques et des moyens de faire face aux inquiétudes liées au retour en salle de classe. Ici, les parents et les enseignants peuvent également accéder à L'école est dans l'sac, un programme qui héberge des listes de fournitures scolaires préemballées en fonction des besoins spécifiques des enseignants et des niveaux de classe.

Bureau en Gros aide les Canadiens à se préparer à la rentrée des classes grâce aux solutions suivantes :

Sécurité des élèves et des salles de classe

La santé et la sécurité des élèves, des familles et des enseignants sont plus importantes qu'auparavant et Bureau en Gros possède maintenant une variété de masques pour le visage, de désinfectants pour les mains, de produits de nettoyage pour la salle de classe et plus pour assurer la sécurité et la propreté des écoles afin de faciliter la transition autant que possible. Naturellement, il y a beaucoup de questionnements concernant la rentrée des classes. Fournir des produits de nettoyage et des équipements de protection individuelle (ÉPI) à un prix très avantageux est l'un des moyens par lesquels Bureau en Gros aide les étudiants et les enseignants à retourner en classe en toute confiance.

Apprentissage à domicile

Sachant que de nombreux étudiants continueront d'apprendre de la maison pendant cette saison scolaire, Bureau en Gros propose une multitude d'items pour créer des espaces d'apprentissage à domicile. Les bureaux, les accessoires de bureau et les tableaux ne sont que quelques-uns des éléments essentiels que Bureau en Gros suggère pour que tout le monde soit prêt à apprendre à domicile. De la nouvelle collection Simply à un prix abordable à une gamme de fauteuils ergonomiques, Bureau en Gros propose un large éventail d'offres élégantes et économiques conçues pour répondre aux besoins de tous, des jeunes étudiants aux éducateurs.

Solutions de technologie

Avec l'apprentissage dans un environnement virtuel, une technologie fiable à des prix abordables est plus importante que jamais pour aider les élèves à rester sur la bonne voie. L'apprentissage en ligne jouant un rôle majeur dans le nouvel environnement scolaire, Bureau en Gros dispose de la technologie nécessaire pour accroître la productivité avec les ordinateurs Chromebook, les imprimantes, les casques d'écoute à réduction du bruit et bien plus encore. Bureau en Gros présentera une fois de plus les Choix intelligents, un assortiment d'ordinateurs portatifs à bas prix pour aider les parents, les enseignants et les élèves à prendre des décisions éclairées lors du choix d'un ordinateur portable pour l'année scolaire à venir.

Les Services de technologie du Centre de solutions peuvent également aider les clients à obtenir l'assistance adaptée à leurs appareils grâce à des conseils d'experts et des offres groupées de technologie disponibles. Les Services de technologie de Bureau en Gros offrent des délais d'exécution rapides, un service fiable et une couverture nationale pour aider rapidement et efficacement les parents, les élèves et les enseignants.

Sac à dos et articles essentiels pour le repas

Pour que le magasinage de la rentrée soit toujours aussi plaisant, Bureau en Gros propose désormais de nouveaux produits indispensables de confiance et tendance, qu'il s'agisse d'une sélection inégalée de sacs à dos ou de solutions de repas sans déchets, maintenant que les élèves et les parents prépareront plus de repas à la maison.

Outils essentiels pour les écoles et les enseignants

Des tout derniers ordinateurs portatifs et outils de visioconférence pour les formations en ligne aux planificateurs et tableaux pour rester organisés, Bureau en Gros dispose de tous les outils nécessaires pour que les enseignants puissent effectuer une rentrée en toute confiance. Pour aider à préparer les salles de classe, Bureau en Gros propose une large sélection d'affiches pour les salles de classe afin de rappeler aux étudiants et aux professeurs de mettre en pratique la distanciation physique et les protocoles d'hygiène appropriés pour aider à arrêter la propagation de la COVID-19.

Étiquettes personnalisées pour identifier les fournitures scolaires

Pour aider à identifier les items et ainsi, éviter le mélange des fournitures scolaires entre élèves, le Centre de solutions de Bureau en Gros propose une gamme d'étiquettes personnalisées de la marque Les étiquettes d'Olivier conçues pour les boîtes à repas, les fournitures scolaires, les bouteilles d'eau et bien plus encore.

Magasinez en sécurité

Dans le cadre de son programme Magasinez en sécurité, Bureau en Gros a mis en place un certain nombre de mesures visant à assurer la sécurité de ses clients et de ses associés. Le programme Magasinez en sécurité comprend les protocoles sur la distanciation physique, des stations sanitaires dans tout le magasin, la désinfection quotidienne, l'ÉPI et les évaluations de santé. Le ramassage sans contact en bordure de rue et la livraison gratuite le lendemain sont offerts à bureauengros.com pour faciliter les achats en ligne. La sélection complète de la rentrée des classes Bureau en Gros est disponible en ligne pour que les clients puissent magasiner pour la rentrée des classes, quel que soit l'endroit où ils sont.

Pour en savoir plus sur Bureau en Gros et la nouvelle façon d'apprendre, consultez bureauengros.com/rentree. Les clients peuvent ajouter un don à leur magasin et à leur commande en ligne pour appuyer la collecte annuelle de fournitures scolaires « En avant vers le succès », à bureauengros.com/clubpetitsdejeuners, qui aide les élèves canadiens à obtenir les fournitures dont ils ont besoin et à retourner à l'école en toute confiance.

À propos de Staples/Bureau en Gros

Staples/Bureau en Gros est l'entreprise du travail et de l'apprentissage. En mettant l'accent sur la communauté, l'inspiration et les services, l'entreprise est déterminée à jouer le rôle de partenaire dynamique et inspirant pour tous les clients qui visitent ses 305 succursales au pays ou magasinent en ligne sur le site bureauengros.com. L'entreprise offre trois espaces de travail partagé à Toronto, Kelowna et Oakville sous le nom Studio Staples/Bureau en Gros. Depuis sa transformation en Entreprise du travail et de l'apprentissage, Staples Canada/Bureau en Gros a démontré un engagement renouvelé envers les petites entreprises et les consommateurs, à travers des services élargis qui vont au-delà de l'impression au Centre de solutions, des milliers de nouveaux produits, de services de technologie, d'événements spéciaux et de contenu informatif avec la série de présentations de l'espace Sous les projecteurs et le lancement d'un nouveau blogue. Staples Canada/Bureau en Gros est une entreprise privée dédiée à aider ses clients à travailler, apprendre et évoluer. Visitez le site bureauengros.com pour en savoir plus, ou suivez @BureauenGros sur Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

