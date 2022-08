Équité Association a récupéré 1 193 véhicules volés d'une valeur de plus de 45,6 millions de dollars aux ports de Montréal et d' Halifax en 2021

TORONTO, le 3 août 2022 /CNW/ - Les équipes d'enquête d'Équité Association du Québec et de l'Atlantique ont été désignées Groupe d'enquêteurs en assurance de l'année 2022 par l'IAATI. Ce prix vise à reconnaître le mérite des professionnels de l'assurance et à les honorer pour leur apport exceptionnel au secteur des enquêtes sur les vols de véhicules ou la fraude à l'assurance.

L'équipe d'Équité est composée d'experts possédant une connaissance approfondie et une vaste expérience en matière de crime organisé lié au vol d'automobiles, d'identification des véhicules, de crime lié aux cargaisons et de récupération de véhicules volés. En collaboration directe avec les ports associés, Équité et ses partenaires de l'Agence des services frontaliers du Canada, du Service de police de Montréal et du Service de police d'Halifax ont retrouvé des véhicules volés prêts à être exportés dans des conteneurs d'expédition.

Le vol et l'exportation de véhicules volés à partir du Canada représentent encore un problème important pour l'industrie de l'assurance, les services de police et les Canadiens en général. Non seulement les véhicules volés et exportés coûtent des millions de dollars aux Canadiens chaque année, mais le produit de cette activité illégale permet également de financer le crime organisé et le terrorisme.

« La fraude et le crime liés aux véhicules nuisent à de nombreuses collectivités, tant à l'échelle locale que mondiale, sans compter que ces activités permettent de financer le crime organisé et le terrorisme, a déclaré Bryan Gast, vice-président, Services d'enquête, d'Équité Association. La revente de véhicules volés est devenue une entreprise extrêmement lucrative pour les criminels. Chez Équité, nous travaillons de concert avec nos partenaires afin de prévenir ces crimes et investissons tous les jours dans la protection des Canadiens ».

À propos d'Équité Association

À titre d'organisme national à but non lucratif, Équité Association aide les assureurs du Canada à lutter contre la fraude à l'aide d'analytiques avancées, de pratiques exemplaires en matière de renseignements et d'enquêtes coordonnées. En combinant des services d'enquête spécialisés et des analytiques avancées, Équité est une organisation unifiée qui offre un service amélioré et des données d'analyse sur la fraude en vue de récupérer des véhicules, des biens et des cargaisons. Tirant parti de ses relations avec les forces de l'ordre, ses partenaires et les entreprises du secteur de l'assurance, Équité Association est un point central pour le crime d'assurance pour tous les assureurs, et protège les Canadiens en s'appliquant à éradiquer la fraude et le crime d'assurance. Équité est déterminée à réduire le crime au Canada et à protéger tous les Canadiens contre l'exploitation.

Pour en apprendre davantage sur Équité Association, parcourez le site https://fr.equiteassociation.com/.

Pour en apprendre davantage sur l'International Association of Auto Theft Investigators (IAATI), parcourez le site https://www.iaati.org/

SOURCE Équité Association

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Emily Yu, directrice principale, Communications, Équité Association [email protected]