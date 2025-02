Le Rapport sur les tendances de 2024 en matière de vol d'automobiles d'Équité Association est maintenant disponible

TORONTO, le 12 févr. 2025 /CNW/ - Équité Association a publié aujourd'hui son Rapport sur les tendances de 2024 en matière de vol d'automobiles, qui démontre une diminution continue à l'échelle nationale après des années de sommets historiques. Le déclin de 18,6 % (cumul annuel) du vol d'automobiles à l'échelle du pays est dû à des efforts collectifs et des mesures concrètes prises par les principaux intervenants tout au long de l'année. À l'échelle nationale, plus de 57 000 voitures de tourisme ont été volées en 2024, ce qui est toujours beaucoup trop et pose une menace à la sécurité de tous les Canadiens.

On note les diminutions du vol d'automobiles les plus importantes au Québec (-32,4 %), en Ontario (- 17,4 %) et dans l'Ouest du Canada (-12,7 %). Le taux de récupération de véhicules volés à l'échelle nationale est de 59,3 %, ce qui signifie que 40 % des véhicules volés ne sont toujours pas récupérés. Pour lire une analyse des tendances et voir les répartitions régionales, veuillez accéder au Rapport intégral sur les tendances de 2024 en matière de vol d'automobiles ici.

« 2024 a été une année charnière dans la lutte au vol d'automobiles au Canada », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « L'équipe d'experts d'Équité a collaboré avec le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, l'Agence des services frontaliers du Canada et les organismes d'application de la loi à tous les niveaux pour maintenir la tendance à la baisse. Nous avons le vent dans les voiles pour empêcher les réseaux criminels de bénéficier de la fraude à l'assurance, alors que nous travaillons au nom des membres de notre industrie pour prévenir le vol de véhicules au Canada. »

« Les réseaux de crime organisé sont financés par le crime visant l'assurance et le vol d'automobiles », a déclaré Bryan Gast, vice-président des Services d'enquête d'Équité Association. « Nos équipes d'enquête collaborent étroitement avec les organismes nationaux et internationaux d'application de la loi, facilitent la collaboration de l'industrie et offrent des renseignements innovateurs pour lutter contre le crime d'assurance. Toutefois, l'étape la plus percutante que nous pouvons adopter pour empêcher le financement continu des réseaux de crime organisé, y compris le trafic de drogues, demeure la façon de rendre les véhicules plus difficiles à voler ».

Équité Association et ses membres demeurent engagés à collaborer avec tous les intervenants pour mettre fin au vol d'automobiles au Canada et assurer la sécurité de tous les Canadiens.

À titre d'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

