Équité Association dévoile le Palmarès des 10 voitures les plus prisées par les voleurs au Canada, avec un nouveau véhicule en tête de liste

TORONTO, le 19 nov. 2024 /CNW/ - Équité Association, l'autorité nationale au Canada en matière de crime de prévention de la fraude et du crime visant l'assurance, a dévoilé aujourd'hui son Palmarès annuel des 10 voitures les plus prisées par les voleurs en 2023. La Honda CR-V ayant figuré au premier du palmarès pendant deux années consécutives, c'est maintenant le Toyota Highlander qui est en tête de liste des véhicules les plus volés.

Rang Marque/ modèle Année-

modèle du

véhicule le

plus

souvent volé Nbre de

véhicules

assurés Nbre de

vols Fréquence

de vol (%) Genre de

véhicule 1 Toyota Highlander 2021 123 532 3414 2,76 % VUS 2 Dodge Ram série 1500 2022 524 837 3078 0,59 % Camionnette 3 Lexus Série RX 2022 96 400 3037 3,15 % VUS 4 Honda CR-V 2021 487 962 2988 0,61 % VUS 5 Toyota RAV4 2021 507 451 2690 0,53 % VUS 6 Honda Civic 2019 697 143 1654 0,24 % Voiture 7 Jeep Wrangler 2021 141 379 1641 1,16 % VUS 8 La série Land Rover Range Rover 2020 34 615 1533 4,43 % VUS 9 La série Chevrolet /

GMC Suburban / Yukon /

Tahoe 2023 62 877 1488 2,37 % VUS 10 La série Chevrolet /

GMC Silverado /

Sierra 1500 2006 595 765 1383 0,23 % Camionnette

Le Toyota Highlander est un modèle populaire au Canada; son service peut être assuré au niveau international et ce véhicule a une valeur de revente élevée tant au pays qu'à l'étranger; on note que les criminels déplacent constamment la demande pour maximiser leurs profits de la vente illégale des véhicules. Il comporte également des similitudes avec presque tous les véhicules qui figurent au palmarès national, c'est-à-dire des véhicules de 2019 ou des modèles plus récents qui sont vulnérables en raison des démarrages sans clé, en particulier parce que ces véhicules ne sont pas munis d'appareils antivol conformes à la norme antivol ULC 338.

« Afin de régler de manière durable la crise du vol d'automobiles au Canada, les solutions doivent évoluer pour mettre l'accent non seulement sur la récupération des véhicules volés, mais surtout pour empêcher le vol d'avoir lieu, en commençant par la mise à jour du règlement canadien désuet, soit le Règlement fédéral sur la sécurité des véhicules automobiles (soit la Norme ULC 338) », a déclaré Terri O'Brien, présidente et chef de la direction d'Équité Association. « Le crime visant l'assurance, y compris le vol d'automobile, peut avoir des conséquences physiques et financières dévastatrices pour les victimes. Au nom de l'industrie de l'assurance de dommages, Équité s'affaire à combattre le crime d'assurance et à maintenir la sécurité des Canadiens. »

Entre 2021 et 2023, le vol d'automobiles a augmenté de 48,2 % en Ontario, 57,9 % au Québec, 34 % au Canada atlantique, et 5,5 % en Alberta (Rapport sur les tendances de 2023 en matière de vol d'automobiles d'Équité Association). Sécurité publique Canada a annoncé son Plan d'action national pour lutter contre le vol de véhicules en mai 2024, ce qui représente un point tournant dans la lutte au vol d'automobiles. Malgré les investissements et les mesures concrètes adoptées par les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral et même si les forces de l'ordre indiquent une diminution à l'échelle nationale du vol d'automobiles en 2024, un engagement et une collaboration continus de tous les intervenants est nécessaire au maintien de cette tendance.

« L'étape la plus cruciale dans la lutte au vol d'automobiles est d'empêcher le vol avant la première tentative », a déclaré Bryan Gast, vice-président, Services d'enquête d'Équité Association. « Une des tendances les plus communes que nous remarquons dans le Palmarès des 10 voitures les plus prisées par les voleurs est qu'il contient des véhicules plus récents munis de mécanismes de démarrage sans clé. Les gouvernements provinciaux et le fédéral se sont déjà engagés à faire des investissements de millions de dollars pour répondre à la crise du vol d'automobiles, ce qui a mené à des résultats positifs par l'entremise de l'application de la loi. Il faut toutefois faire plus pour lutter contre le vol d'automobiles; la crise est loin d'être résorbée au Canada. Une norme modernisée concernant la sécurité des véhicules, conforme à la Norme ULC 338 doit être adoptée pour tous les fabricants pour tenir compte des méthodes de vol actuelles. De plus, pour mettre fin à la crise du vol d'automobiles au Canada, il est essentiel de solidifier la protection contre l'accès non autorisé aux systèmes électronique des véhicules. »

Grâce à une technologie simple et efficace qui est déjà créée et brevetée, et en usage dans d'autres pays, les fabricants de véhicules ont la capacité, d'atténuer le vol de véhicules et de prioriser la sécurité publique. Lorsqu'il est question de protéger les Canadiens contre le vol de leurs véhicules, la meilleure offensive est une attaque solide. Équité Association recommande d'utiliser une approche à plusieurs volets, qui consiste en quatre catégories : des mesures simples, des dispositifs antivol, des systèmes antidémarrage et des dispositifs de repérage. Chaque volet offre une protection et, combiné aux autres volets, diminue la possibilité de vol du véhicule. Pour en savoir plus sur l'approche à plusieurs volets, cliquez ici.

Pour les Palmarès par région, consultez le site d'Équité : https://fr.equiteassociation.com/palmares-des-10-voitures-les-plus-prisees-par-les-voleurs

À propos d'Équité Association

À titre d'autorité nationale sur le crime d'assurance et la prévention de la fraude, Équité Association est un organisme national à but non lucratif qui soutient les assureurs de dommages canadiens. Grâce à une analytique poussée, à des pratiques exemplaires en matière de renseignements et à des enquêtes coordonnées, Équité lutte contre le problème qu'est le crime d'assurance qui exploite les Canadiens vulnérables. En offrant un service amélioré et une analytique de la fraude pour la récupération des véhicules et des cargaisons à ses membres, Équité collabore avec les forces de l'ordre, les partenaires et les organisations de l'industrie à protéger les Canadiens contre leur exploitation.

Pour en savoir plus sur Équité Association, parcourez le site https://fr.equiteassociation.com/

SOURCE Équité Association

Pour de plus amples renseignements, contactez Michelle Robichaud, directrice principale, Relations avec les médias, Équité Association, [email protected]