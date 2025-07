TORONTO, le 15 juill. 2025 /CNW/ - Équité Association accueille favorablement la publication de la norme ANSI/CAN/UL/ULC 338, la nouvelle norme conjointe American National Standard et la Norme nationale du Canada pour les systèmes et appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique et installation après-vente. Équité est fière d'avoir représenté ses membres de l'industrie canadienne de l'assurance de dommages au comité consultatif responsable de la rédaction collaborative de la norme. Ce jalon important représente une étape cruciale dans la lutte contre le vol d'automobiles en Amérique du Nord.

Cette norme harmonisée pour les systèmes antivol d'immobilisation électronique vise à empêcher le démarrage non autorisé des véhicules, compte tenu de la technologie utilisée par les voleurs à l'avenir, et l'installation après-vente obligatoire sur les véhicules plus anciens. Cette norme établit des lignes directrices claires pour les systèmes d'immobilisation électronique qui dissuaderont les voleurs et offriront clarté et confiance aux constructeurs, installateurs et consommateurs.

« La nouvelle norme ULC 338 marque un jalon formidable. Les véhicules étant le deuxième plus important achat pour la plupart des Canadiens, la norme antivol ULC 338 vise à offrir une plus grande tranquillité d'esprit aux propriétaires de véhicules », a déclaré Bryan Gast, vice-président national, Services d'enquête, Équité Association. « La mise en œuvre de cette nouvelle norme contribuera sans aucun doute à un environnement automobile plus sécuritaire au Canada et aux États-Unis. Équité est ravie de l'impact positif que cette norme aura dans la réduction des incidents de vol d'automobile des deux côtés de notre frontière. »

Le processus rigoureux d'élaboration de cette norme, qui comprend un examen public exhaustif et un scrutin, témoigne de l'engagement des nombreux intervenants clés notamment le UL Standards & Engagement (ULSE), l'American National Standards Institute (ANSI) et le Conseil canadien des normes (CCN) pour établir des mesures de sécurité robustes et efficaces. Au nom de ses membres, Équité a constamment milité pour des normes de sécurité plus robustes, afin de protéger les clientes et atténuer l'impact financier et émotionnel du vol d'automobiles au Canada.

La norme ULC 338 : Systèmes et appareillages de prévention du vol de véhicules automobiles : immobilisation électronique et installation après-vente est un outil vital aux efforts collectifs de l'industrie dans la lutte contre le crime organisé impliqué dans le crime visant les véhicules. Équité maintient son engagement à collaborer, au nom de l'industrie de l'assurance de dommages, avec tous les intervenants, y compris les organismes d'application de la loi, le gouvernement et l'industrie automobile, pour préconiser et mettre en œuvre des mesures qui protègent nos citoyens contre cette menace persistante.

