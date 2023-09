Les enfants ayant besoin de soutien particulier : de l'importance de favoriser l'accès aux services !

MONTRÉAL, le 20 sept. 2023 /CNW/ - Actuellement, les enfants ayant besoin de soutien particulier qui fréquentent les milieux éducatifs à l'enfance n'obtiennent pas le soutien dont ils ont besoin à leur développement. La fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui représente la majorité des travailleuses en CPE, décrie cette situation et joint sa voix à celle de l'Observatoire des tout-petits ainsi qu'à de nombreux autres acteurs du milieu. Le mode de financement et d'accès aux services doit être révisé dès maintenant et ne doit plus dépendre d'un diagnostic professionnel. La réalité des enfants ayant besoin de soutien particulier a beaucoup évolué depuis les dix dernières années et l'accès aux services doit être ajusté afin d'être plus inclusif. La FSSS-CSN sollicite le ministère de la Famille afin que soit développée une politique plus souple et que soit mise en place des conditions de travail favorables au soutien des enfants à besoin particulier.

En 2022, la FSSS-CSN déposait son rapport paritaire national sur la question qui recoupe plusieurs recommandations de l'Observatoire. Entre autres, il y est souligné que le manque de ressource a des effets négatifs sur l'inclusion ainsi que sur l'adaptation de ces enfants. Cela a également des impacts sur plusieurs parents, surtout des mères, qui doivent délaisser leur travail pour rester à la maison. Cela nous coûte collectivement et creuse l'isolement pour ces femmes tout comme leur enfant.

Pour Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN « Un consensus se développe sur la question, le personnel éducatif doit être mieux soutenu dans son travail auprès des enfants ayant besoin de soutien particulier. Pour ce faire, il faut réviser la formation de base, offrir de la formation continue, se doter d'une politique d'intégration avec des balises sur les conditions de travail, incluant la taille des groupes, l'aménagement de l'espace, le temps de planification et de rencontre entre intervenants, etc. Une meilleure collaboration avec le milieu de la santé, afin d'avoir du soutien de professionnels, qu'avec le milieu scolaire, afin d'assurer une meilleure transition vers la maternelle, est également souhaitable. »

Nos recommandations sont claires : la nécessité d'un diagnostic est un frein à l'accès aux services. Les diagnostics sont souvent trop longs à obtenir, et les parents se retrouvent dans l'obligation de se tourner vers des professionnels du privé à grands frais. De plus, des diagnostics identiques correspondent souvent à des besoins différents. On ne souhaite pas non plus de définition d'un enfant ayant besoin de soutien particulier, car cela les stigmatiserait davantage. Il faut faire preuve de souplesse et répondre directement aux besoins lorsqu'ils émergent.

« La CAQ pousse depuis longtemps pour un dépistage précoce dans les milieux scolaires avec ses maternelles 4 ans, mais c'est bien avant qu'il faut agir. Voir des enfants avec des soucis, sans leur apporter les services dont ils ont besoin, augmente le stress pour les travailleuses, les conséquences futures pour l'enfant lui-même, pour sa famille et pour finir, pour toute la société. Tous ces reports ont un coût financier, social et moral. Comment se fait-il qu'au Québec on ne sache pas calculer à ce point?, s'indigne Lucie Longchamp, vice-présidente de la FSSS-CSN. Il faut investir tôt, dans notre réseau public. Nos CPE et bureaux coordonnateurs sont des milieux qui apportent du soutien à ces familles et les accompagnent dans le parcours du combattant pour obtenir les soins et l'aide souhaité. Encore faut-il qu'ils aient les ressources financières pour y arriver. »

La FSSS-CSN qui représente plus de 14 000 travailleuses en services éducatifs propose des solutions, il serait grand temps de les écouter.

