Les employé-es de la CDPDJ votent un mandat de grève pour faire débloquer la négociation

MONTRÉAL, le 2 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les travailleuses et les travailleurs de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ) ont voté à 96 % pour l'unité générale et 95 % pour les conseillères et les conseillers juridiques en faveur d'un mandat de grève de cinq jours pour parvenir à régler leur négociation. Le Conseil du trésor doit maintenant débloquer les fonds pour reconnaître le travail et la valeur de ces travailleuses et de ces travailleurs.

Le Conseil du trésor doit accorder la parité

Rappelons que les employé-es de la CDPDJ sont sans convention collective depuis plus d'un an. Malgré la mobilisation des dernières semaines, le Conseil du trésor refuse toujours de délier les cordons de la bourse pour répondre aux revendications salariales légitimes des travailleuses et des travailleurs. C'est pour cette raison que le syndicat est allé de l'avant avec l'obtention d'un mandat de grève. La négociation achoppe particulièrement sur les enjeux salariaux. Depuis le début de la négociation, les travailleuses et les travailleurs de la CDPDJ réclament la parité avec les augmentations salariales obtenues dans le secteur public.

« Les employé-es de la CDPDJ ont clairement exprimé leur mécontentement. Il est temps que le Conseil du trésor et la CDPDJ reconnaissent notre travail et nos compétences et pour cela, la moindre des choses est d'obtenir la parité avec les employé-es du secteur public », affirme Kathrin Peter, présidente du Syndicat des employé-es de la CDPDJ.

« Il est encore possible pour le Conseil du trésor d'éviter une grève. Encore faut-il qu'il se mette sérieusement au travail et donne les mandats pour reconnaître la mission essentielle réalisée par les employé-es de la CDPDJ », de conclure Danny Roy, président de la Fédération des professionnèles (FP-CSN).

La Fédération des professionnèles de la CSN est née en 1964 et compte un des plus larges éventails de disciplines et professions. Les syndicats qu'elle regroupe représentent plus de 10 000 professionnèles, techniciennes et techniciens œuvrant dans cinq grands secteurs, dont le secteur universitaire et celui de la santé et des services sociaux.

Le terme épicène professionnèles vise à représenter tous les membres de la fédération, indépendamment de leur genre.

