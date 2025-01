Le prix Forgé par la jeunesse est un programme unique en son genre, qui inspire la créativité et le travail d'équipe tout en soutenant l'avenir de l'enseignement des métiers spécialisés. L'argent des prix permet aux ateliers scolaires de prospérer, en couvrant des coûts tels que les fournitures, les réparations d'équipement et les nouveaux outils, en veillant à ce que les élèves aient accès aux outils et aux matériaux dont ils ont besoin pour réussir. Mais au-delà des avantages financiers, le concours suscite l'enthousiasme et le travail d'équipe en classe. Chaque année, les élèves disent combien ils apprécient de travailler ensemble sur ces projets ambitieux et d'acquérir des compétences complémentaires et adjacentes au soudage. Ces compétences ouvrent la voie à une multitude de carrières dans les métiers spécialisés.

" Nous voyons les élèves prendre vie lorsqu'ils travaillent sur ces projets ", déclare Susan Crowley, directrice générale de la Fondation CWB. "Il ne s'agit pas seulement du produit final. Il s'agit d'apprendre à collaborer, à penser de manière créative et à pousser leurs compétences à un niveau supérieur".

Le gagnant de l'année dernière, la Bayside Secondary School de Belleville (Ontario), s'est surpassé avec sa "Mini Cookie Factory" entièrement fonctionnelle. Plus de 20 élèves ont collaboré à la création d'une machine qui cuit des biscuits fraîchement préparés toutes les trois minutes, combinant soudure, fabrication et programmation dans un projet délicieusement créatif.

En 2023, l'école secondaire G.W. Graham de Chilliwack, en Colombie-Britannique, a impressionné les juges avec son "Bear-B-Q", un barbecue massif de 4 000 livres construit pour ressembler à un grizzli. Les élèves ont collaboré à la conception et à la construction du projet, mettant en valeur leur expertise en matière de soudage et leur souci du détail.

Tous les projets gagnants soumis pour le prix Forgé par la jeunesse démontrent la diversité et l'ingéniosité des équipes d'étudiants et mettent en évidence le fait que le soudage est plus qu'un simple métier, c'est une forme d'art. En encourageant les étudiants à s'engager dans des projets pratiques et créatifs, le prix contribue à susciter l'enthousiasme pour les carrières dans le domaine du soudage tout en donnant aux étudiants une expérience pratique.

Comment participer au concours 2025

Les éducateurs techniques sont invités à ne pas manquer leur chance de mettre en valeur les talents et la créativité de leurs élèves. Soumettez un projet de classe pour le prix Forgé par la jeunesse 2025 et rejoignez la liste croissante des écoles qui façonnent l'avenir du soudage et de l'assemblage au Canada.

Postulez dès maintenant pour le Prix 2025 de la Fondation CWB Forgé par la jeunesse - les candidatures se terminent le 20 juin 2025. Les enseignants du secondaire qui souhaitent participer doivent soumettre un projet réalisé par leur classe pendant l'année scolaire en cours.

Les projets éligibles doivent être menés par des étudiants et mettre l'accent sur la créativité, la collaboration et l'application des compétences en matière de soudage. Toutes les idées sont les bienvenues, qu'il s'agisse d'une machine fonctionnelle ou d'une sculpture accrocheuse. Tous les détails, y compris la marche à suivre pour poser sa candidature, se trouvent sur le site Web de la Fondation CWB, à l'adresse https://www.cwbweldingfoundation.org/programs/forged-by-youth-award/.

À propos de la Fondation CWB

La Fondation CWB est une organisation caritative nationale qui se consacre à l'avancement des carrières dans les métiers spécialisés, notamment le soudage et l'assemblage de matériaux. Déterminés à préparer la main-d'œuvre de demain et à favoriser l'inclusion, nous collaborons avec des partenaires pour répondre à la demande de professionnels qualifiés, contribuant ainsi à la prospérité économique de l'Amérique du Nord.

Notre mission est de forger des partenariats entre l'industrie, l'éducation et le gouvernement, afin de permettre aux individus de poursuivre des carrières dans les métiers spécialisés. Grâce à des programmes novateurs, nous réduisons les obstacles et favorisons la sensibilisation et l'accès à l'exploration des carrières, indépendamment des facteurs d'identité ou du statut social et financier.

SOURCE CWB Welding Foundation

Informations sur le contact : Contact médias : Sarah Dingman, responsable de la communication marketing, Fondation CWB, [email protected], 249-885-3508