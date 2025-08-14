GATINEAU, QC, le 14 août 2025 /CNW/ -

Les électeurs de la circonscription de Battle River-Crowfoot ( Alberta ) qui ne sont pas inscrits peuvent encore voter à l'élection partielle du lundi 18 août 2025. Ils peuvent s'inscrire à leur bureau de vote le jour de l'élection.





) qui ne sont pas inscrits peuvent encore voter à l'élection partielle du lundi 18 août 2025. Ils peuvent s'inscrire à leur bureau de vote le jour de l'élection. Pour trouver leur bureau de vote, les électeurs n'ont qu'à entrer leur code postal en ligne ou à téléphoner au 1-800-463-6868.





Pour obtenir un service plus rapide au bureau de vote, les électeurs qui ne sont pas inscrits peuvent aussi entrer leurs renseignements en ligne, imprimer un certificat d'inscription prérempli et l'apporter lorsqu'ils vont voter.





Pour s'inscrire et voter, les électeurs doivent prouver leur identité et leur adresse. De l'information à ce sujet, dont la liste des pièces d'identité acceptées, est fournie en ligne.





Pour pouvoir voter à cette élection partielle, un électeur doit résider dans la circonscription de Battle River-Crowfoot du lundi 30 juin 2025 jusqu'au lundi 18 août 2025.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

Abonnez-vous à notre service de nouvelles à elections.ca.

SOURCE Elections Canada

Élections Canada - Relations avec les médias, [email protected]