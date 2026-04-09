GATINEAU, QC, le 9 avril 2026 /CNW/ -

Les électeurs des circonscriptions de Scarborough-Sud-Ouest (Ontario), Terrebonne (Québec) et University-Rosedale (Ontario) qui ne sont pas inscrits peuvent encore voter aux élections partielles du lundi 13 avril 2026. Ils peuvent s'inscrire à leur bureau de vote le jour de l'élection.

Pour trouver leur bureau de vote, les électeurs n'ont qu'à entrer leur code postal en ligne ou à téléphoner au 1-800-463-6868.

Pour obtenir un service plus rapide au bureau de vote, les électeurs qui ne sont pas inscrits peuvent aussi entrer leurs renseignements en ligne, imprimer un certificat d'inscription prérempli et l'apporter lorsqu'ils vont voter.

Pour s'inscrire et voter, les électeurs doivent prouver leur identité et leur adresse. De l'information à ce sujet, dont la liste des pièces d'identité acceptées, est fournie en ligne.

Pour pouvoir voter à ces élections partielles, un électeur doit résider dans la circonscription de Scarborough-Sud-Ouest, Terrebonne ou University-Rosedale du dimanche 8 mars 2026 jusqu'au lundi 13 avril 2026.

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SOURCE Elections Canada

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