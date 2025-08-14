GATINEAU, QC, le 14 août 2025 /CNW/ -

La date limite pour présenter une demande de vote par bulletin spécial pour l'élection partielle fédérale dans Battle River-Crowfoot ( Alberta ) est passée.

) est passée. Les électeurs qui ont fait une demande pour voter par bulletin spécial doivent s'assurer que leur bulletin de vote dûment rempli parvient à Élections Canada au plus tard le jour de l'élection, le lundi 18 août 2025.

au plus tard le jour de l'élection, le lundi 18 août 2025. Les électeurs qui votent par bulletin spécial dans leur circonscription et qui n'ont pas encore posté leur bulletin rempli peuvent le déposer en personne au bureau local d'Élections Canada ; ils ont jusqu'à la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection pour le faire.

; ils ont jusqu'à la fermeture des bureaux de vote le jour de l'élection pour le faire. Les électeurs qui ont fait une demande pour voter par bulletin spécial ne peuvent pas changer d'idée et voter à leur bureau de vote le jour de l'élection. Les électeurs qui n'ont pas encore reçu leur trousse de vote par bulletin spécial doivent communiquer avec Élections Canada ou se rendre sans tarder au bureau local d'Élections Canada dans Battle River-Crowfoot.

ou se rendre sans tarder au bureau local d'Élections dans Battle River-Crowfoot. Pour obtenir de l'information sur les services d'Élections Canada , les électeurs peuvent consulter leur carte d'information de l'électeur, entrer leur code postal en ligne ou appeler au 1-800-463-6868.

, les électeurs peuvent consulter leur carte d'information de l'électeur, entrer leur code postal en ligne ou appeler au 1-800-463-6868. Les électeurs qui n'ont pas fait de demande pour voter par bulletin spécial peuvent voter en personne à leur bureau de vote le lundi 18 août 2025.

Élections Canada est un organisme indépendant et non partisan qui relève directement du Parlement.

