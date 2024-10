« Nous sommes ravis d'assister à la croissance remarquable de l'une de nos succursales qui connaît l'expansion la plus rapide », a déclaré Micol Haimson, VPP, directrice nationale, Groupe Gestion privée. « Ce succès continu témoigne du dévouement et du travail acharné de notre équipe, ainsi que de la confiance que nous accordent nos clients. Nous sommes impatients d'accueillir Kevin, Adrian et Inga au sein de Raymond James. »

« Kevin, Adrian et Inga font partie de l'une des plus importantes équipes d'Edmonton à avoir changé d'entreprise au cours des dix dernières années. Nous sommes chanceux qu'ils aient choisi Raymond James alors qu'ils se sont vu offrir tant d'options de sociétés concurrentes pour transférer leur bloc d'affaires. J'ai hâte de travailler avec eux et leurs clients alors que nous poursuivons notre croissance à Edmonton et dans les environs », a déclaré Tage Cawley, directeur principal de la succursale.

« Je suis ravi de rejoindre une société qui se concentre sur les investissements de ses clients plutôt que sur d'autres produits », a déclaré Kevin Spasiuk. Il est également heureux que le soutien de Raymond James lui permette de passer plus de temps de qualité avec ses clients.

« Je suis ravi d'entamer ce nouveau chapitre de ma carrière avec une équipe aussi talentueuse », a déclaré Adrian Reynolds. « Je suis heureuse de rejoindre Raymond James et de renouer avec tant d'anciens collègues », a déclaré Inga Matyszczuk.

À propos de Raymond James Ltée

Raymond James Ltée est la filiale canadienne de Raymond James Financial, Inc. (« RJF ») une des plus importantes maisons de courtage de valeurs de plein exercice en Amérique du Nord. Raymond James Ia été fondée en 1962 sur le principe de donner la priorité absolue aux besoins des clients. Ce principe reste d'actualité, car il sert de fondement à tous les services que notre firme offre aux particuliers, aux investisseurs institutionnels et aux sociétés émettrices. Grâce à son réseau d'environ 8 700 conseillers en placement et gestionnaires de portefeuille au Canada, aux États-Unis et dans les principaux centres internationaux, RJF et ses filiales gèrent plus de 1 500 milliards de dollars américains en actifs clients sous gestion. Pour en savoir plus, consultez le site www.raymondjames.ca .

SOURCE Raymond James Ltée

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Chris Kozak, Associé, Communications d'entreprise, (416) 777-7153, [email protected]