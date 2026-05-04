Les Canadiennes et Canadiens sont connectés numériquement. Pourtant, des millions de personnes se sentent très seules.

TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - La technologie nous permet de communiquer instantanément avec n'importe qui, n'importe où. Pourtant, au Canada, des personnes font face à la solitude. À l'occasion de la Semaine de la santé mentale, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) s'interroge sur les effets de notre tendance à passer de plus en plus de temps en ligne sur notre santé mentale.

Les jeunes constituent le groupe d'âge le plus touché par la solitude : près d'un cinquième des jeunes de 16 à 24 ans déclare ressentir de la solitude souvent ou toujours. Parallèlement, ce sont les personnes qui utilisent le plus les réseaux sociaux et les outils numériques. Bien que les jeunes soient au cœur du problème, la solitude touche aussi d'autres groupes d'âge.

Presque toutes les personnes au Canada sont connectées à Internet et environ 8 personnes sur 10 utilisent les réseaux sociaux, certaines personnes y consacrant chaque jour plusieurs heures. D'autre part, près de 5 millions de personnes au Canada (13 %) déclarent se sentir souvent ou toujours seules. La solitude est associée à l'anxiété, à la dépression, à l'usage de substances et au désengagement.

« Tisser des liens avec les autres est un remède contre la solitude et protège notre santé mentale. Mais notre façon de tisser des liens est importante », déclare Marion Cooper, présidente et directrice générale de l'ACSM Nationale. « Passer plus de temps en ligne ne signifie pas nécessairement se sentir plus proches des autres. » [TRADUCTION LIBRE]

Les données de Statistique Canada (2025) montrent que la connexion virtuelle seule ne suffit pas. Les personnes qui comptent uniquement sur la connexion virtuelle pour parler avec leurs proches sont plus susceptibles de ressentir de la solitude. Près d'un quart (24 %) des personnes qui s'appuient uniquement sur des connexions en ligne ressentent souvent de la solitude, contre 15 % de celles qui entretiennent des liens à la fois en personne et en ligne.

« Bien que la technologie facilite la création de lien, elle ne peut se substituer aux interactions en personne, qui sont essentielles pour notre santé mentale », a déclaré Marion Cooper. « Nous devons créer un espace pour entretenir de véritables contacts humains, pour tout le monde. » [TRADUCTION LIBRE]

À l'occasion de la Semaine de la santé mentale (du 4 au 10 mai), la campagne Rassemblons-nous, Canada de l'ACSM encourage les gens de tout le pays à cultiver des liens véritables. Parce que les liens renforcent la santé mentale. Pour en savoir plus sur le pouvoir des contacts humains et la science qui les sous-tend, visitez : semainesantementale.ca.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale ainsi qu'à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à toute la population de s'épanouir pleinement. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.acsm.ca.

SOURCE Canadian Mental Health Association

Pour les demandes des médias : Emma Higgins, Responsable nationale des communications, Association canadienne pour la santé mentale, Tél. : 2899437710 | [email protected]