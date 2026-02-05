ALLONS-Y POUR 2 000 PUSH-UPS : Plus de 70 000 Canadiennes et Canadiens font des push-ups pour la santé mentale

TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Plus de 70 000 personnes partout au Canada s'apprêtent à faire 2 000 push-ups en 23 jours en ce mois de février dans le cadre du Défi push-up, une initiative nationale de promotion de la santé mentale menée par l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM).

En cette troisième et plus grande année, le Défi push-up mobilise des dizaines de milliers de personnes aux quatre coins du pays dans une approche unique de la promotion de la santé mentale, au profit d'une bonne cause. Le Défi, c'est une combinaison d'activité physique et d'éducation à la santé mentale quotidiennes, de lien social et d'une plateforme nationale qui aide la population canadienne à se sensibiliser, à acquérir des aptitudes et à adopter des habitudes plus saines tout en réduisant la stigmatisation.

À travers le pays, des individus, des milieux de travail, des écoles et des clubs réalisent les 2 000 push-ups pour rendre hommage aux près des 2 000 vies perdues chaque jour dans le monde à cause du suicide, tout en recueillant des fonds cruciaux pour soutenir les programmes, services et activités de plaidoyer de l'ACSM.

Jour après jour, le Défi associe le mouvement à l'apprentissage en transmettant aux personnes participantes des faits sur la santé mentale qui sont accessibles et appuyés par des données probantes, grâce à une application spécialement conçue. Cette approche contribue à renforcer, à grande échelle, la littératie en santé mentale, encourage l'adoption de comportements sains reconnus pour protéger la santé mentale et suscite des milliers de conversations dans les milieux de vie, de travail et de loisirs.

« Le Défi push-up, c'est bien plus que de l'exercice. C'est un puissant rappel que prendre soin de sa santé mentale peut commencer par quelque chose d'aussi simple que bouger. L'activité physique est l'un des outils les plus accessibles et efficaces dont nous disposons pour réduire le stress et renforcer notre résilience », a déclaré Marion Cooper, présidente et directrice générale de l'Association canadienne pour la santé mentale. « Chaque push-up représente un moment d'apprentissage, de connexion et de dialogue, ce qui contribue à réduire la stigmatisation et permet aux gens de demander plus facilement de l'aide lorsqu'ils en ont besoin. »

Les sondages menés après le Défi montrent de façon constante des effets importants rapportés par les personnes participantes, dont :

de 92 à 97 % se sentent plus en forme et plus fortes;

92 % en ont appris plus sur la santé mentale;

93 % affirment que les troubles de santé mentale semblaient moins stigmatisés;

de 83 à 85 % se sentent plus proches des autres;

87 % déclarent qu'il leur a été plus facile de demander de l'aide.

Selon une évaluation indépendante, le Défi est associé à des améliorations mesurables du bien-être psychologique, des liens sociaux, de la littératie en santé mentale, des intentions de demander de l'aide et des comportements bienveillants, ainsi qu'à de l'activité physique liée à des résultats positifs en matière de santé mentale.

Conçu pour être inclusif et accessible, le Défi peut être adapté aux capacités des personnes participantes. Elles peuvent fixer leur propre objectif de push-ups ou choisir d'autres options, comme les redressements assis, les flexions de jambes (squats) ou des exercices modifiés.

La participation à l'événement est gratuite. De nombreuses personnes participantes choisissent de collecter des fonds pour soutenir l'Association canadienne pour la santé mentale. Depuis 2024, plus de 120 000 Canadiennes et Canadiens y ont participé, récoltant plus de 6 millions de dollars pour soutenir des programmes et des services de santé mentale dans tout le pays.

« Quelle que soit la manière dont vous décidez de participer, vous faites partie du mouvement », affirme Sarah Kennell, vice-présidente, Politique, Partenariats et Développement, Association canadienne pour la santé mentale. « En encourageant un participant ou une participante, ou en faisant un don, vous contribuez à rassembler les gens, à renforcer les communautés et à créer une dynamique en faveur d'une meilleure santé mentale. Chaque manifestation de soutien permet d'élargir l'accès à des renseignements, à des ressources et à du soutien fiables, et nous rapproche d'un changement réel et durable. »

Le Défi push-up 2026 se déroulera du 5 au 27 février. Pour en savoir plus ou soutenir les personnes participantes, visitez le www.thepushupchallenge.ca.

À propos du Défi push-up

En 2017, Nick Hudson a fondé le Défi push-up à Perth, en Australie. Ce qui au départ n'était qu'un défi amical à quatre a pris de l'ampleur pour devenir l'un des événements de santé mentale et de condition physique les plus réussis au monde. L'année 2026 marque la troisième édition du Défi push-up au Canada ainsi que la dixième année en Australie. Le Défi est une façon amusante pour les personnes participantes de tisser des liens, de se mettre en forme et d'en apprendre davantage sur la santé mentale, tout en étant invitées à recueillir des fonds pour des œuvres caritatives en santé mentale. La participation à cet événement est gratuite et se déroulera du 5 au 27 février au Canada. Pour en savoir plus et vous inscrire, visitez le www.thepushupchallenge.ca.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale ainsi qu'à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à toute la population de s'épanouir pleinement. Pour plus d'information, veuillez consulter le www.acsm.ca.

Relations médias :[email protected]; Relations médias de l'ACSM : Emma Higgins, Responsable nationale des communications, Association canadienne pour la santé mentale, Tél. : 289-943-7710 | [email protected]