L'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) appelle le gouvernement fédéral à renouveler le financement de cinq (5) milliards de dollars pour la santé mentale, afin d'éviter les réductions de services et de protéger la population canadienne.

OTTAWA, ON, le 28 avril 2026 /CNW/ - Dans le contexte de l'expiration imminente du financement fédéral de 5 milliards de dollars pour les services en santé mentale et en dépendance, un nouveau sondage mené par Pollara et commandé par l'ACSM révèle qu'une grande majorité (81 %) de la population canadienne est favorable au maintien des services de santé mentale grâce au financement continu du gouvernement fédéral.

Aujourd'hui, des leaders de l'ACSM venus de tout le pays sont sur la Colline du Parlement afin d'inciter le gouvernement fédéral à renouveler son engagement en investissant à nouveau 5 milliards de dollars sur 10 ans pour les services en santé mentale et en dépendance. L'ACSM avertit que laisser expirer ce financement compromettrait l'accès à des services essentiels en santé mentale et en dépendance alors que la demande reste élevée.

Si ce financement n'est pas renouvelé, l'investissement du gouvernement de 2017 pour la santé mentale et les dépendances prendra fin l'année prochaine.

Au cours des dix dernières années, le financement fédéral a soutenu des services essentiels partout au Canada, ce qui a permis de soutenir des personnes, de les loger et d'éviter qu'elles ne soient hospitalisées. Cet investissement bénéficie à un large éventail de services communautaires sur lesquels les gens s'appuient, notamment les interventions en situation de crise, les logements avec services de soutien, les interventions précoces auprès des jeunes et les soins en traitement des dépendances. Rien qu'avec ses programmes, l'ACSM dessert 330 communautés et plus de 1,3 million de Canadiennes et Canadiens chaque année.

Le sondage de Pollara montre également un soutien massif pour le financement public des soins de santé mentale : 75 % des personnes interrogées estiment que ce financement devrait garantir des services abordables et accessibles, tandis que seuls 10 % pensent que les gens devraient payer de leur poche.

De nombreux services ne sont pas couverts par les régimes d'assurance maladie des provinces et des territoires, ce qui oblige les gens à payer eux-mêmes des soins essentiels ou à se tourner vers des assurances privées limitées. Avec la hausse du coût de la vie, de nombreuses personnes au Canada peinent à satisfaire leurs besoins vitaux et ne peuvent pas se permettre de payer pour des services en santé mentale et en dépendance. Lorsque les soins sont inaccessibles, davantage de personnes se retrouvent en situation de crise et se tournent vers les urgences et les hôpitaux. Cela nuit non seulement au système de santé, mais aussi à l'économie : lorsque les soins sont hors de portée, les symptômes s'aggravent, ce qui complique le maintien en emploi et réduit la productivité.

Si le financement fédéral n'est pas renouvelé, des services essentiels seront mis en péril, et la population canadienne en ressentira les conséquences.

Citations :

« Trop de gens souffrent. Des personnes aidantes à bout de forces, des travailleuses ou travailleurs en épuisement professionnel et des jeunes personnes en détresse sont sur des listes interminables pour recevoir des soins. Sans le financement fédéral, il sera encore plus difficile pour les gens d'obtenir l'aide dont ils ont besoin » - Marion Cooper, présidente et directrice générale de l'ACSM National. [TRADUCTION LIBRE]

« Ce financement a permis à l'ACSM d'offrir chaque jour des services qui soutiennent les personnes vivant avec des problèmes de santé mentale ou de santé liée à l'usage de substances, notamment celles en situation de crise, recherchant un soutien précoce ou en rétablissement. Par exemple, en Colombie-Britannique, il a permis à des dizaines de milliers de familles de soutenir la santé mentale de leurs enfants et a aidé plus de 17 000 personnes à gérer des symptômes de dépression ou d'anxiété légère à modérée. Sans ce financement, les gens risquent de perdre l'accès à ces soutiens préventifs qui soulagent la pression sur le système de santé » - Jonny Morris, chef de la direction de l'ACSM de la Colombie-Britannique. [TRADUCTION LIBRE]

« Les investissements en soins de santé mentale ont des répercussions profondes sur nos communautés, car ils nous permettent de soutenir les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale graves. Le renouvellement du financement fédéral garantira la continuité des programmes essentiels, qui nous permettent de prendre soin des plus vulnérables et de travailler avec nos partenaires municipaux afin de résoudre les crises liées à l'itinérance et aux dépendances. » - Camille Quenneville, cheffe de la direction de l'ACSM de l'Ontario. [TRADUCTION LIBRE]

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale ainsi qu'à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à toute la population de s'épanouir pleinement. Pour plus d'information, veuillez consulter le www.acsm.ca.

À propos de l'étude

Cette étude a été menée par Pollara Strategic Insights pour le compte de l'ACSM, à l'aide d'un sondage en ligne réalisé auprès de 1 513 personnes canadiennes, âgées de 18 ans et plus, du 9 au 12 avril 2026. La pondération selon l'âge, le sexe et la région assure la représentativité des résultats par rapport à la population canadienne. Un échantillon aléatoire de cette taille aurait une marge d'erreur d'environ ± 2,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

SOURCE Canadian Mental Health Association

Pour les demandes des médias : Emma Higgins, Responsable nationale des communications, Association canadienne pour la santé mentale, Tél. : 289 943-7710 | [email protected]