L'ACSM National lance une autoformation sur la santé mentale à l'intention des gestionnaires compatible avec votre SGA

TORONTO, le 27 mai 2025 /CNW/ - Afin de répondre au besoin croissant de formation sur la santé mentale dans les milieux de travail, l'Association canadienne pour la santé mentale, National (ACSM National) a lancé une offre unique en son genre : Ça va pas aujourd'hui pour les responsables. Cette série de formation en ligne entièrement compatible avec les SGA est conçue pour s'intégrer directement dans le système de gestion de l'apprentissage (SGA) existant des organisations. Ce modèle innovant permet aux employeurs et employeuses de mettre en place plus facilement des formations sur la santé mentale, de suivre les progrès réalisés et d'en rendre compte, et d'assurer la cohérence au sein de leurs équipes de direction.

« Ce qui différencie ce programme de notre programme standard Ça va pas aujourd'hui, c'est le modèle de prestation », explique Katharine Coons, codirectrice nationale, santé mentale au travail, ACSM National. Elle ajoute : « En intégrant la formation directement dans le SGA des employeurs et employeuses, nous rendons des sujets sur la santé mentale plus accessibles et mesurables en les intégrant dans l'apprentissage de tous les jours. »

Alors que trois personnes sur cinq éprouvent du stress lié au travail, l'ignorance de la santé mentale au travail a un prix. En fait, les recherches montrent que la formation sur la santé mentale à l'intention des gestionnaires améliore directement l'expérience, le bien-être et la sécurité psychologique du personnel. En offrant une formation sur la santé mentale aux gestionnaires, les organisations enregistrent une réduction de 28 % des congés de maladie liés au travail, une diminution de 27 % de la durée des incapacités liées à la santé mentale, une réduction de 20 % des coûts connexes et une augmentation globale de la rétention, de la productivité et de la motivation.

« Les données montrent que les employé•e•s s'épanouissent lorsque leurs gestionnaires font preuve de sécurité psychologique, d'empathie et de confiance au moment de traiter des questions de santé mentale. La formation des gestionnaires par le biais d'une expérience cohérente et intégrée au SGA garantit que ces qualités de leadership sont encouragées à grande échelle, et que personne n'est laissé pour compte. », affirme Mme Coons.

Ça va pas aujourd'hui pour les responsables comprend plus de quatre heures de contenu interactif et fondé sur des données probantes, réparties sur cinq cours sur demande et à suivre à son propre rythme. Tous ces cours sont conçus pour doter les gestionnaires des compétences et de la confiance nécessaires pour favoriser la santé mentale au travail.

Voici les thèmes abordés :

Les bases de la santé mentale;

La gestion du stress et le renforcement de la résilience;

La gestion de la charge de travail et la prévention de l'épuisement professionnel;

Les mesures visant à soutenir la santé mentale du personnel;

La promotion d'une culture organisationnelle positive.

En voici les caractéristiques et les avantages :

Des simulations vidéo interactives de conversations réelles;

Des entretiens avec des spécialistes et des éléments explicatifs animés;

Des interactions de type « cliquer pour révéler » et des vérifications de connaissances;

Un suivi des progrès et des rapports automatisés;

Un certificat de leadership en santé mentale à l'issue de la formation;

Et plus encore.

Ça va pas aujourd'hui est une initiative de santé mentale fondée sur des données probantes et offerte par l'Association canadienne pour la santé mentale, qui aide des organisations de toutes tailles situées partout au Canada à créer des milieux de travail plus sains. Qu'elles disposent ou non d'un SGA, les organisations peuvent avoir un aperçu de la formation Ça va pas aujourd'hui au moyen d'une courte démonstration. Pour réserver un rendez-vous avec un•e représentant•e de l'ACSM, visitez le site www.cavapasaujourdhui.ca.

À propos de l'Association canadienne pour la santé mentale

Fondée en 1918, l'Association canadienne pour la santé mentale (ACSM) est la fédération du secteur de la santé mentale communautaire la plus vaste et la mieux établie au Canada. Présente dans plus de 330 collectivités réparties dans chaque province et au Yukon, l'ACSM œuvre en défense des droits et offre des programmes et des ressources qui contribuent à prévenir les problèmes et les troubles de santé mentale ainsi qu'à soutenir le rétablissement et la résilience afin de permettre à toute la population de s'épanouir pleinement. Pour en apprendre davantage, veuillez consulter le www.acsm.ca.

À propos du programme ÇVPA

Le programme Ça va pas aujourd'hui (ÇVPA) est une entreprise sociale de l'Association canadienne pour la santé mentale, National. Le programme propose des conseils utiles, des modules d'apprentissage et d'autres ressources pour aider le personnel à améliorer la santé mentale au travail. La plateforme contribue à la création d'un milieu de travail ouvert et solidaire en favorisant des conversations constructives ainsi qu'une compréhension approfondie de la santé mentale et du mieux-être au travail. Pour en savoir plus : www.cavapasaujourdhui.ca.

