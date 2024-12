Le district possède maintenant l'un des plus importants parcs d'autobus scolaires électriques de l'État

CROSS CITY, Floride, 10 décembre 2024 /CNW/ - Dixie County Public Schools (DCPS) est heureuse d'annoncer le déploiement de 23 nouveaux autobus scolaires électriques, ce qui en fait l'un des plus importants parcs d'autobus scolaires électriques en Floride. Financée par une remise de 9 millions de dollars du Clean School Bus Program de l'Environmental Protection Agency, cette initiative marque une étape importante dans les efforts du district visant à améliorer la qualité de l'air et à réduire les émissions.

DCPS s'est associée à Thomas Built Buses, Matthews Buses et Highland Electric Fleets, le principal fournisseur nord-américain d'électrification en tant que service (EaaS), pour mettre en œuvre ce projet, positionner le comté de Dixie comme l'un des 12 comtés de la Floride à recevoir du financement fédéral pour des autobus scolaires écologiques depuis 2022. Le district a fait l'acquisition de 23 autobus électriques flambant neufs pour remplacer une partie de son parc actuel de 37 autobus diesel. Avec le déploiement de la flotte électrique complète, le district éliminera progressivement les autobus diesel pour les itinéraires quotidiens.

« L'inauguration d'aujourd'hui est plus qu'une célébration de nos 23 nouveaux autobus scolaires électriques - c'est un moment de fierté pour le comté de Dixie, a déclaré Mike Thomas, directeur des écoles publiques du comté de Dixie. « C'est un honneur de partager cette étape importante avec les étudiants, les membres de la collectivité et les dirigeants qui ont rendu ce projet possible. »

Les 23 nouveaux autobus électriques du district parcourront collectivement 270 000 milles par année. En évitant 228 tonnes métriques d'émissions de CO2, les autobus électriques amélioreront la qualité de l'air pour les étudiants et la collectivité, tout en réduisant les coûts de carburant et d'entretien, générant des économies importantes.

« Cette collaboration avec DCPS souligne l'approche proactive du district visant à accorder la priorité à la santé des élèves grâce à des solutions de transport novatrices, a déclaré Duncan McIntyre, chef de la direction de Highland Electric Fleets. « Nous saluons leur engagement à l'égard de cette initiative et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat pour offrir un transport propre et fiable aux étudiants. »

Une cérémonie d'inauguration pour célébrer le lancement des autobus scolaires électriques aura lieu le mardi 10 décembre 2024, à 9 h 30 HE, à l'installation de transport du district. L'événement comprendra des remarques d'intervenants clés et de représentants du district, suivies d'une brève randonnée en autobus électrique pour les participants et les médias, mettant en valeur le nouveau transport novateur pour les élèves du comté de Dixie.

À propos des écoles publiques du comté de Dixie

La mission des écoles publiques du comté de Dixie est d'offrir un environnement d'apprentissage de qualité grâce à la planification de l'éducation et à des partenariats communautaires qui garantissent la réussite des élèves. Situé à Cross City, en Floride, le district dessert environ 2 000 élèves dans cinq écoles, de la prématernelle à la 12e année. En tant que petit district rural, il bénéficie d'un solide soutien communautaire et d'un accent sur l'excellence universitaire. Niché entre les rivières Suwannee et Steinhatchee, le district offre des programmes professionnels et une variété de possibilités d'enrichissement et d'athlétisme.

À propos de Highland Electric Fleets:

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur de services d'électrification pour les districts scolaires, les gouvernements et les exploitants de parcs de véhicules en Amérique du Nord. Fondée en 2019, Highland offre une gamme unique de produits qui facilitent et rendent abordable la mise à niveau des parcs de véhicules électriques aujourd'hui. Active dans 30 États et au Canada, Highland est responsable de la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de raccordement de véhicules commerciaux au réseau (V2G) et du plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis à ce jour. Pour en savoir plus, visitez www.highlandfleets.com.

