BEVERLY, Massachusetts, le 7 mai 2025 /CNW/ - Une nouvelle enquête nationale menée par Highland Electric Fleets révèle que les votants et les parents associent fortement les bus scolaires électriques à une meilleure santé mentale des élèves, en particulier pour les enfants ayant des besoins particuliers ou des sensibilités sensorielles. Ces résultats témoignent d'une meilleure compréhension de la manière dont le transport scolaire influe sur le bien-être des élèves et sur leur capacité d'apprentissage.

Deux tiers des parents américains (67 %) pensent que la réduction des facteurs de stress tels que les émissions de carburant et le bruit pendant le trajet entre le domicile et l'école peut contribuer à la réussite émotionnelle et scolaire de leur enfant. Cette opinion se retrouve plus largement : 70 % des personnes interrogées estiment qu'un trajet plus calme est important pour la santé mentale des élèves, et parmi les parents, ce chiffre atteint 81 %.

« Nous ne pouvons pas aborder la question de la santé mentale des élèves sans nous intéresser à leur environnement et à leur routine, ce qui inclut leur expérience du transport vers et depuis l'école, a déclaré Ross Szabo, intervenant en matière de santé mentale et chef de la direction de Human Power Project. Un bus scolaire plus calme et plus silencieux est un moyen simple de réduire le stress, d'aider les enfants à arriver à l'école dans les meilleures dispositions et de donner un ton plus détendu au début et à la fin de la journée. »

Lorsqu'on leur a demandé quel type de bus favorisait le mieux la santé mentale des élèves, les répondants ont été quatre fois plus nombreux à voter pour le bus électrique que pour le bus à moteur. Les inquiétudes concernant l'exposition au carburant sont courantes, les deux tiers des électeurs se disant au moins un peu inquiets, dont 71 % des mères.

Ce choix est encore plus important si l'on considère les élèves souffrant de sensibilités sensorielles ou de troubles neurologiques. Nombre d'entre eux considèrent que la conduite plus silencieuse et plus douce des bus électriques est un moyen efficace de réduire le stress sensoriel et de créer une expérience plus inclusive. Pour ces élèves, comme pour d'autres, il est de plus en plus reconnu que la réduction de l'exposition aux gaz d'échappement des moteurs peut contribuer à une conduite plus saine dans l'ensemble.

« C'est rassurant de voir que tant de parents reconnaissent les avantages que les bus scolaires électriques apportent aux élèves, a commenté Duncan McIntyre, fondateur et chef de la direction de Highland Electric Fleets. Chez Highland, nous sommes fiers de nous associer aux districts scolaires de tout le pays pour aider les parcs de véhicules à passer de l'essence à l'électrique, car il ne s'agit pas seulement de purifier l'air et de réduire les émissions, mais aussi d'offrir un trajet plus calme, plus sain et plus silencieux, qui aide les élèves à réussir. »

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le premier fournisseur d'électrification en tant que service en Amérique du Nord. Fondée en 2019, Highland rend simple et abordable la transition des parcs de véhicules de toutes tailles vers l'électrique, des autobus scolaires aux véhicules de sécurité publique, municipaux et commerciaux.

Highland a mené la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans un programme commercial de véhicule à réseau (V2G) et exploite le plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis. Alors qu'environ 95 % des autobus scolaires sont construits aux États-Unis, le passage à l'électricité stimule l'innovation américaine, renforce la fabrication nationale et crée des emplois dans les communautés à travers le pays, en plus de réduire les émissions et de diminuer les coûts d'exploitation. Pour en savoir plus, consultez le site www.highlandfleets.com.

Méthodologie

L'enquête Echelon Insights Verified Voter Omnibus d'avril 2025 a été réalisée en ligne du 10 au 14 avril 2025, en anglais, auprès d'un échantillon de N=1 014 électeurs du Likely Electorate (LE) à l'échelle nationale, en utilisant un échantillonnage non probabiliste. L'échantillon a été pondéré pour refléter la participation modélisée et les caractéristiques démographiques de la population des électeurs potentiels de 2024, sur la base d'un modèle probabiliste dérivé du fichier électoral L2 et des données démographiques de l'American Community Survey du US Census Bureau, ajustées pour correspondre aux estimations d'inscription sur les listes électorales du Current Population Survey Voting and Registration Supplement de novembre 2020. Les dimensions de pondération comprenaient le sexe, l'âge, la race/l'ethnicité, l'éducation, la région, le parti et les antécédents électoraux. Les mesures de qualité des données comprenaient l'utilisation de questions pièges pour vérifier l'attention et des mesures visant à prévenir et à supprimer les réponses en double sur la base des correspondances entre les adresses IP et les fichiers d'électeurs. Calculé comme pour un échantillon aléatoire et ajusté pour tenir compte de l'effet de la pondération; la marge d'erreur d'échantillonnage est d'environ 3,5 points de pourcentage.

