EAST ST. LOUIS, Illinois, 12 juin 2025 /CNW/ - East St. Louis School District 189 organisera un événement communautaire le jeudi 12 juin pour souligner les progrès continus de son initiative d'autobus scolaires électriques. L'événement mettra en lumière la construction d'un nouveau dépôt qui prendra en charge 25 autobus scolaires électriques et 25 stations de charge.

East St. Louis School District 189. (PRNewsfoto/Highland Electric Fleets) NACSB (PRNewsfoto/Highland Electric Fleets)

Le district a obtenu du financement dans le cadre du Clean School Bus Program de l'Environmental Protection Agency dans le cadre d'un processus de demande concurrentiel entre plusieurs districts. Le projet comprend le déploiement de 25 autobus scolaires électriques Thomas Built et de 25 stations de charge Heliox, dont la mise en service est prévue au cours de l'année scolaire 2025-2026.

« Nous sommes fiers de déployer 25 nouveaux autobus scolaires électriques pour les itinéraires réguliers au cours de la prochaine année scolaire, un investissement dans la santé de nos élèves et de notre collectivité », a déclaré Arthur R. Culver, surintendant, East St. Louis School District 189. « Nos élèves méritent un service de transport propre, sécuritaire et moderne. Ces autobus électriques réduisent la pollution atmosphérique nocive, reflètent notre engagement envers la sécurité et contribuent à faire en sorte que chaque enfant arrive à l'école prêt à apprendre et à s'épanouir. » M. Culver poursuit : « C'est une étape importante pour favoriser le bien-être des élèves et un avenir plus propre et plus sain pour East St. Louis. »

Le projet est réalisé en étroite collaboration avec North American Central School Bus (NACSB), l'un des plus grands fournisseurs de services de transport scolaire en Amérique du Nord, et Highland Electric Fleets, l'un des principaux fournisseurs de services d'électrification pour les parcs d'autobus scolaires (EaaS) en Amérique du Nord. NACSB exploitera et entretiendra les autobus, tandis que Highland gèrera l'infrastructure de recharge et le soutien en matière d'électrification à long terme.

Les travaux sont en cours au dépôt d'autobus de NACSB à Caseyville, qui servira de centre opérationnel pour le nouveau parc d'autobus. Ameren Illinois, le partenaire du projet dans le domaine des services publics, aide au développement de l'infrastructure grâce à un financement prêt à l'emploi dans le cadre de son programme de recharge de véhicules électriques.

« Le partenariat avec East St. Louis School District et Highland pour offrir un transport propre et novateur est une étape importante vers l'autonomisation des leaders de demain. « Ce parc de véhicules électriques représente notre engagement envers la sécurité des élèves, la santé de la communauté et la création d'un avenir meilleur », a déclaré Jason Walker, chef de la direction de NACSB.

« Nous sommes fiers d'appuyer le district et NACSB alors que nous entamons la prochaine phase du projet et que nous nous préparons à son déploiement dans la collectivité », a déclaré Duncan McIntyre, fondateur et chef de la direction de Highland Electric Fleets.

Le nouveau parc de véhicules électriques s'ajoutera au parc actuel de 80 autobus du district et servira les élèves dans sept écoles. Dans le cadre de l'événement, les participants seront invités à prendre un autobus scolaire électrique et à découvrir l'expérience des élèves lorsque les autobus prendront la route l'an prochain.

L'événement aura lieu le 12 juin, à 10 h (HNC), au garage d'Illinois Central School Bus, 8203, Bunkum Rd, Caseyville, Illinois, 62232.

À propos du East St. Louis School District

Le East St. Louis School District 189 vise à offrir une éducation rigoureuse et de grande qualité et des expériences éducatives exceptionnelles à près de 5 000 élèves de la collectivité. Notre objectif est que les étudiants bénéficient d'un soutien physique, social et émotionnel dans un environnement sécuritaire et stimulant pour connaître le succès scolaire qui les prépare aux études collégiales, au marché du travail et à leur rôle de citoyen au 21e siècle. Pour obtenir plus de renseignements, consultez le www.estl189.com. Suivez d'autres excellentes histoires @estl189 sur Facebook et Twitter.

À propos de North American Central School Bus (NACSB)

La mission de NACSB est de « renforcer l'autonomie des leaders de demain et de leur donner accès à des possibilités qui changent le monde. » L'entreprise s'efforce de favoriser une culture de sécurité, d'innovation, d'excellence et d'engagement dans toutes ses activités.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le premier fournisseur d'électrification en tant que service en Amérique du Nord. Fondée en 2019, Highland rend simple et abordable la transition des parcs de véhicules de toutes tailles vers l'électrique, des autobus scolaires aux véhicules de sécurité publique, municipaux et commerciaux. Pour en savoir plus, consultez le site www.highlandfleets.com.

Personnes-ressources pour les médias

East St. Louis School District 189.

Sydney Stigge Kaufman

[email protected]

Highland Electric Fleets

Chris Orlando

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2708843/Highland_Electric_Fleets__East_St_Louis_School_District_189.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2708845/Highland_Electric_Fleets__NACSB.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/5365627/Highland_Logo.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets