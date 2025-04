« L'ajout de ces 18 autobus électriques est un autre exemple de la façon dont notre district ouvre la voie et prend des mesures qui profiteront aux étudiants et à l'ensemble de la communauté de Dearborn. « Il y a également une leçon à tirer pour nos élèves sur l'importance d'être de bons gardiens de l'environnement et de prendre des mesures pour être un modèle », a déclaré Glenn Maleyko, surintendant des écoles publiques de Dearborn.

« Nous apprécions également la subvention de 7,1 millions de dollars de l'EPA qui a permis l'achat de ces autobus », a ajouté M. Maleyko.

Dearborn s'est associée à Highland Electric Fleets, un chef de file de l'électrification en tant que service (EaaS) pour les parcs d'autobus scolaires en Amérique du Nord, afin de moderniser son parc de véhicules. Dans le cadre du projet, Highland a installé 20 stations de recharge BorgWarner, permettant une recharge de nuit et en temps d'arrêt pour garder les autobus prêts pour les itinéraires quotidiens.

« Cet investissement représente un engagement à l'égard d'un transport scolaire plus propre et plus silencieux, qui peut améliorer le rendement des élèves et réduire le risque d'asthme, en particulier dans les collectivités comme Dearborn, où les taux d'asthme peuvent être plus élevés que la moyenne nationale, a déclaré Joshua Williams, Gestionnaire régionale principale du Midwest chez Highland Electric Fleets. « Nous sommes honorés de nous associer à Dearborn pour réaliser cette vision. »

Les 18 autobus électriques Blue Bird All American Type D ne produisent aucune émission. Ils peuvent parcourir jusqu'à 120 milles en une seule charge et peuvent être entièrement rechargés en 6 à 8 heures pendant la nuit. De plus, ces autobus fonctionnent beaucoup plus silencieusement que leurs équivalents diesel, offrant une conduite plus calme aux étudiants et réduisant la pollution sonore dans les quartiers environnants. Blue Bird exploite aujourd'hui plus de 2 500 autobus scolaires électriques à zéro émission.

« Blue Bird est reconnu comme un chef de file technologique et un innovateur en matière d'autobus scolaires électriques en Amérique du Nord, a déclaré Albert Burleigh, vice-président des ventes d'autobus en Amérique du Nord à Blue Bird Corporation. « Nous sommes ravis de tirer parti de notre relation exclusive de plus de 30 ans avec Dearborn Public Schools en offrant 18 autobus scolaires à zéro émission de pointe au district. La transition continue vers les véhicules électriques aidera le district à réduire les émissions nocives de gaz à effet de serre tout en améliorant la santé des étudiants et de la collectivité. »

Dearborn Public Schools prévoit de profiter d'importantes possibilités de réduction des coûts en réduisant ou en éliminant les coûts de carburant et d'entretien liés aux véhicules traditionnels alimentés au diesel. Certains clients de Blue Bird ont déclaré des coûts de carburant allant jusqu'à 79 cents par kilomètre pour leurs autobus diesel, comparativement à 14 cents par kilomètre en moyenne pour les autobus électriques.

Grâce à un financement de 7,1 millions de dollars du Clean School Bus Rebate Program de l'EPA, DPS a acquis ses autobus scolaires électriques avancés par l'entremise de Holland Bus Company, le concessionnaire d'autobus scolaires agréé de Blue Bird au Michigan.

À propos des écoles publiques Dearborn

Dearborn Public Schools est le troisième plus grand district scolaire du Michigan avec près de 20 000 élèves. Le district exploite 37 écoles réparties dans 36 bâtiments. Le district offre des services allant de la gratuité du préscolaire pour les familles admissibles à la gratuité des programmes collégiaux précoces qui permettent aux élèves du secondaire d'obtenir un diplôme associé et un diplôme d'études secondaires en cinq ans, plutôt qu'en six ans, sans frais pour les familles. L'énoncé de vision du district est devenu une inspiration populaire pour les élèves et le personnel des écoles publiques Dearborn : Students First : Inspire, Educate, Celebrate. Pour en savoir plus, visitez le site https://dearbornschools.org.

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur nord-américain de services d'électrification. Fondée en 2019, Highland simplifie et rend abordable la transition des parcs de véhicules de toutes tailles vers les véhicules électriques, des autobus scolaires à la sécurité publique, en passant par les véhicules municipaux et commerciaux. Highland a dirigé la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de véhicules électriques au réseau (V2G) et exploite le plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis. Avec environ 95 % des autobus scolaires construits aux États-Unis, le passage à l'électricité stimule l'innovation aux États-Unis. renforce la fabrication au pays et crée des emplois dans les collectivités partout au pays, en plus de réduire les émissions et les coûts d'exploitation. Pour en savoir plus, visitez le site www.highlandfleets.com.

À propos de Blue Bird Corporation

Blue Bird est reconnu comme un chef de file technologique et un innovateur en matière d'autobus scolaires depuis sa fondation en 1927. Nos membres d'équipe dévoués conçoivent, conçoivent et fabriquent des autobus scolaires en mettant l'accent sur la sécurité, la fiabilité et la durabilité. Les autobus scolaires transportent la marchandise la plus précieuse au monde - 25 millions d'enfants deux fois par jour - ce qui en fait le mode de transport scolaire le plus fiable. L'entreprise est le chef de file reconnu dans le domaine des autobus scolaires à faibles émissions et à émissions nulles, avec plus de 25 000 autobus alimentés au propane, au gaz naturel et à l'électricité vendus. Blue Bird transforme l'industrie du transport scolaire grâce à des solutions d'énergie plus propre. Pour en savoir plus sur le portefeuille complet de produits et de services de Blue Bird, visitez www.blue-bird.com.

