Un prestigieux programme de prix annuels récompense les entreprises et les produits qui stimulent l'innovation dans l'industrie mondiale des technologies propres

BEVERLY, Massachusetts, 10 avril 2025 /CNW/ - Highland Electric Fleets, le principal fournisseur de parcs d'autobus scolaires électrisés en tant que service, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été choisie comme « entreprise de transport de technologies propres de l'année » dans le cadre du deuxième programme annuel de CleanTech Breakthrough Awards mené par CleanTech Breakthrough, une organisation indépendante de renseignements sur le marché de premier plan qui évalue et reconnaît des entreprises, des produits et des services climatiques et de technologies propres exceptionnels partout dans le monde.

Highland Electric Fleets nommée « Clean Technology Transportation Company of the Year » par CleanTech Breakthrough (PRNewsfoto/Highland Electric Fleets)

La mission de Highland est de rendre les avantages en matière de santé physique et mentale des autobus scolaires électriques plus accessibles et abordables pour tous. Bien que la conversion d'une flotte en parc électrique puisse être un processus complexe, Highland simplifie la transition grâce à un soutien de bout en bout, gérant tout, de la planification initiale à l'obtention de financement en passant par l'approvisionnement en véhicules, l'infrastructure de recharge et l'entretien continu. En tant que chef de file de l'électrification en tant que service, Highland veille à ce que les exploitants de parcs de véhicules aient un partenaire fiable à chaque étape du parcours d'électrification.

Lorsque les districts et les municipalités s'associent à Highland pour passer aux autobus scolaires électriques, ils créent des environnements plus sains pour leurs élèves et leurs collectivités. Les autobus scolaires électriques ne produisent aucune émission d'échappement, ce qui améliore la qualité de l'air dans les écoles et autour. Des études montrent que ce changement réduit de 16 % l'exposition des enfants aux polluants nocifs, ce qui réduit le risque de crises d'asthme et de visites à l'hôpital. Un air plus pur favorise également de meilleurs résultats scolaires. Les étudiants qui utilisent des autobus électriques connaissent un taux d'absentéisme inférieur de 8 %. La réduction de l'exposition aux émissions a été liée à l'amélioration de la fonction cognitive, ce qui aide les enfants à rester plus concentrés et plus engagés dans la classe.

Les autobus scolaires électriques améliorent non seulement la qualité de l'air de la collectivité, mais offrent également une conduite plus fluide et plus silencieuse, créant ainsi une expérience plus confortable et moins stressante pour les élèves. Cet environnement calme et silencieux est particulièrement utile pour les élèves neurodivergents qui pourraient trouver le bruit et les vibrations des autobus scolaires traditionnels accablants. En passant aux parcs de véhicules électriques, aux districts et aux municipalités, nous veillons à ce que chaque trajet soit sécuritaire, silencieux et agréable pour tous les élèves.

De plus, Highland aide les districts à maximiser les avantages des autobus électriques tout en améliorant leur résilience énergétique. L'une des façons d'y parvenir est la technologie véhicule-réseau (V2G), qui permet aux autobus scolaires électriques de fonctionner comme des unités mobiles de stockage d'énergie. Les installations V2G permettent aux batteries des véhicules électriques de renvoyer l'énergie au réseau pendant les périodes de demande de pointe, ce qui aide à stabiliser le réseau et à réduire les coûts. En plus de soutenir le réseau, les autobus scolaires électriques équipés de la technologie V2G peuvent fournir de l'électricité d'urgence aux bâtiments et aux centres communautaires pendant les pannes, offrant ainsi une ressource précieuse aux collectivités.

« Nous sommes honorés de recevoir cette reconnaissance de CleanTech Breakthrough et fiers de nous associer aux districts scolaires et aux villes de tout le pays qui sont déterminés à offrir des déplacements plus propres et plus sains aux élèves et aux collectivités locales, a déclaré Duncan McIntyre, chef de la direction de Highland Electric Fleets. « Ce prix reflète la confiance et le leadership de nos partenaires pour investir dans une technologie de pointe qui fournit des parcs de véhicules électriques propres et fiables qui réduisent les coûts d'exploitation au fil du temps. »

La mission du programme annuel CleanTech Breakthrough Awards est de mettre en lumière et de célébrer les innovateurs mondiaux qui transforment le paysage du climat et des technologies propres. Le programme vise à effectuer l'analyse la plus complète de l'industrie sur les chefs de file et les technologies exceptionnels qui façonnent un avenir plus durable. Le programme de cette année a reçu des milliers de candidatures de plus de 14 pays dans le monde, ce qui témoigne de l'élan mondial et de l'impact des progrès des technologies propres.

« Highland aide les organisations à faire en sorte que la flotte de demain respecte le budget d'aujourd'hui. Construire l'infrastructure d'un parc de véhicules électriques et choisir la bonne technologie est un grand projet. « De nombreux opérateurs qui pourraient bénéficier de la transition vers les VE n'ont tout simplement pas l'expertise et les ressources nécessaires pour entreprendre un tel projet, a déclaré Bryan Vaughn, directeur général de CleanTech Breakthrough. Highland apporte un produit plus propre, un transport plus sain vers les collectivités, ainsi qu'une aide pour stabiliser le réseau et fournir de l'électricité d'urgence grâce à l'utilisation novatrice des projets V2G. Nous sommes fiers de désigner Highland Electric Fleets comme l'entreprise de transport de technologies propres de l'année!' »

À propos de Highland Electric Fleets

Highland Electric Fleets est le principal fournisseur nord-américain de services d'électrification. Fondée en 2019, Highland simplifie et rend abordable la transition des parcs de véhicules de toutes tailles vers les véhicules électriques, des autobus scolaires à la sécurité publique, en passant par les véhicules municipaux et commerciaux.

Highland a dirigé la première utilisation d'autobus scolaires électriques dans le cadre d'un programme de véhicules électriques au réseau (V2G) et exploite le plus grand projet d'autobus scolaires électriques aux États-Unis. Avec environ 95 % des autobus scolaires construits aux États-Unis, le passage à l'électricité stimule l'innovation aux États-Unis. renforce la fabrication au pays et crée des emplois dans les collectivités partout au pays, en plus de réduire les émissions et les coûts d'exploitation. Pour en savoir plus, visitez le site www.highlandfleets.com.

À propos de CleanTech Breakthrough

Dans le cadre de Tech Breakthrough, une plateforme de renseignements sur le marché et de reconnaissance de premier plan pour l'innovation et le leadership en matière de technologie mondiale, le programme CleanTech Breakthrough Awards vise à récompenser l'excellence dans les domaines de l'énergie, des technologies climatiques et propres, des services, des entreprises et des produits partout dans le monde. Les CleanTech Breakthrough Awards offrent une reconnaissance publique pour les réalisations des entreprises et des produits de technologies propres dans des catégories comme la technologie solaire, le réseau intelligent, la gestion de l'énergie, l'énergie éolienne, les déchets et le recyclage, les transports, et plus encore. Pour en savoir plus, visitez CleanTechBreakthrough.com.

Tech Breakthrough LLC n'approuve aucun fournisseur, produit ou service décrit dans nos programmes de reconnaissance et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs ayant obtenu un titre honorifique. La reconnaissance de Tech Breakthrough LLC consiste en les opinions de l'organisation Tech Breakthrough LLC et ne doit pas être interprétée comme des énoncés de fait. Tech Breakthrough LLC décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant ce programme de reconnaissance, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'aptitude à une fin particulière.

Personnes-ressources pour les médias

Chris Orlando | Highland

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2662200/CleanTech_Breakthrough_Award_Year_Color.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/5262333/Highland_Logo.jpg

SOURCE Highland Electric Fleets