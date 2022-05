WHITEHORSE, YT, le 24 mai 2022 /CNW/ - Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Aujourd'hui, des dirigeants représentant le Canada, le Yukon et les Premières Nations du Yukon se sont réunis au Forum intergouvernemental au Yukon pour discuter de priorités communes concernant l'environnement et le changement climatique, le bien-être mental et la crise des opioïdes, l'aménagement du territoire et les séquelles laissées par les pensionnats. Il s'agit de la première réunion du Forum depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Le Forum regroupait Daniel Vandal, le ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, le premier ministre du gouvernement du Yukon, Sandy Silver, et ses ministres, le grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Peter Johnston, les chefs et dirigeants de Premières Nations du Yukon et Brendan Hanley, député du Yukon.

L'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ont participé à la réunion tenue à Whitehorse de façon virtuelle.

Compte tenu des répercussions croissantes des changements climatiques au Yukon, les dirigeants ont fait part de leurs points de vue sur la question, y compris la nécessité croissante de lutter contre les changements climatiques en investissant dans l'énergie propre et l'impératif de protéger un mode de vie et d'importantes ressources culturelles. Les dirigeants ont également pris le temps de discuter du bien-être mental dans les territoires et des mesures prises par leurs gouvernements pour lutter contre la crise des opioïdes.

Parmi les autres priorités dont il a été question, mentionnons l'aménagement du territoire, le Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada et le travail du comité d'enquête sur les lieux de sépulture du gouvernement des Premières Nations du Yukon, qui guide la recherche sur les lieux de sépulture potentiels autour des anciens pensionnats du Yukon. Tous les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à travailler ensemble sur la voie commune de la réconciliation et à rendre hommage aux enfants qui ont été enlevés qui ne sont jamais revenus chez eux, ainsi qu'aux survivants et aux familles qui subissent encore le traumatisme intergénérationnel causé par les politiques néfastes du passé colonial du Canada.

Depuis sa création en 2002, le Forum intergouvernemental a réuni les signataires des accords définitifs d'autonomie gouvernementale des Premières Nations du Yukon pour travailler sur des priorités communes. Le Forum s'est réuni pour la dernière fois en 2019, lorsque les membres ont signé un protocole renouvelé pour orienter leur travail en cours ensemble.

Citations

« Le Yukon avait été ma première visite au Nord à titre de ministre des Affaires du Nord, en janvier 2020. C'est un honneur que d'être de retour en personne pour participer à ma première réunion du Forum intergouvernemental, à la suite de deux années difficiles pour tous. J'ai hâte d'avoir l'occasion de rencontrer les partenaires du territoire et des Premières Nations pour en apprendre davantage sur ce qui est vraiment important pour les Yukonnais et sur la façon dont nous pouvons travailler ensemble sur ces questions. Ce n'est qu'au moyen de partenariats, de la collaboration et de l'engagement continu que nous pourrons assurer la vigueur, le dynamisme, la prospérité et l'autonomie des communautés du Yukon. »

L'honorable Daniel Vandal, C.P., député

Ministre des Affaires du Nord

« Le Forum intergouvernemental d'aujourd'hui a été une excellente occasion de rencontrer les Premières Nations du Yukon et les dirigeants fédéraux pour discuter des changements climatiques, de l'aménagement du territoire, du Cadre stratégique pour l'Arctique et le Nord du Canada et de notre travail continu pour faire progresser la réconciliation. C'est grâce à la collaboration sur nos priorités communes que nous pourrons créer un territoire dynamique, prospère et durable pour les Yukonnais d'aujourd'hui et pour les générations à venir. »

L'honorable Sandy Silver

Premier ministre du Yukon

« Le Forum intergouvernemental est une occasion pour les dirigeants des Premières Nations du Yukon et du gouvernement du Yukon d'avoir accès au gouvernement fédéral et de parler d'une seule voix au nom des Yukonnais sur des sujets qui touchent nos communautés. »

Le grand chef Peter Johnston

Conseil des Premières Nations du Yukon

Faits en bref

Onze des 14 Premières Nations du Yukon ont signé des accords définitifs et des accords sur l'autonomie gouvernementale avec les gouvernements du Canada et du Yukon , et ont compétence dans de nombreux domaines de responsabilité locale et territoriale. Les parties travaillent ensemble à la mise en œuvre des accords dans de nombreux domaines, y compris l'aménagement du territoire sur le plan régional.

ont signé des accords définitifs et des accords sur l'autonomie gouvernementale avec les gouvernements du Canada et du , et ont compétence dans de nombreux domaines de responsabilité locale et territoriale. Les parties travaillent ensemble à la mise en œuvre des accords dans de nombreux domaines, y compris l'aménagement du territoire sur le plan régional. Le Nord canadien est particulièrement touché par les changements climatiques, car il se réchauffe trois fois plus vite que le reste du monde, ce qui a des répercussions importantes sur l'érosion du littoral, les risques d'incendie et la stabilité du pergélisol. De nombreux Yukonnais, et en particulier les Premières Nations du Yukon , subissent des répercussions sur leur infrastructure et leur mode de vie, qui sont étroitement liées à la terre et à l'eau.

canadien est particulièrement touché par les changements climatiques, car il se réchauffe trois fois plus vite que le reste du monde, ce qui a des répercussions importantes sur l'érosion du littoral, les risques d'incendie et la stabilité du pergélisol. De nombreux Yukonnais, et en particulier les Premières Nations du , subissent des répercussions sur leur infrastructure et leur mode de vie, qui sont étroitement liées à la terre et à l'eau. Le budget de 2021 prévoyait le versement de 25 millions de dollars en 2021-2022 au gouvernement du Yukon pour soutenir ses priorités en matière de changements climatiques, en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord et Environnement et Changement climatique Canada. Ces investissements aideront les partenaires autochtones et du Nord à concrétiser d'importants projets visant à améliorer la résilience des communautés et à participer à une transition vers l'énergie propre.

pour soutenir ses priorités en matière de changements climatiques, en collaboration avec Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord et Environnement et Changement climatique Canada. Ces investissements aideront les partenaires autochtones et du Nord à concrétiser d'importants projets visant à améliorer la résilience des communautés et à participer à une transition vers l'énergie propre. Le Canada investit 300 millions de dollars dans des projets d'énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées dans le cadre du plan climatique renforcé. Afin de favoriser la transition vers l'énergie propre, le gouvernement du Canada crée également une approche du guichet unique pour accéder aux ressources et au financement de l'énergie - dont le lancement est prévu cet automne - et des plans pour établir un conseil consultatif autochtone chargé de fournir des conseils sur la sélection de projets et le développement.

investit 300 millions de dollars dans des projets d'énergie propre dans les communautés autochtones, rurales et éloignées dans le cadre du plan climatique renforcé. Afin de favoriser la transition vers l'énergie propre, le gouvernement du Canada crée également une approche du guichet unique pour accéder aux ressources et au financement de l'énergie - dont le lancement est prévu cet automne - et des plans pour établir un conseil consultatif autochtone chargé de fournir des conseils sur la sélection de projets et le développement. Le budget de 2022 prévoyait le versement de 227,6 millions de dollars sur deux ans, à compter de 2022-2023, pour maintenir des services adaptés à la culture, qui tiennent compte des traumatismes et qui sont dirigés par des Autochtones en vue d'améliorer le bien-être mental, et pour soutenir les efforts amorcés dans le budget de 2021, qui visent à concevoir conjointement des stratégies de santé mentale et de bien-être fondées sur les distinctions.

Le budget de 2022 prévoit le versement de 122 millions de dollars supplémentaires au cours des trois prochaines années au programme Enfants disparus des pensionnats - financement de l'aide communautaire, ce qui porte l'investissement total du gouvernement du Canada à 238,8 millions de dollars à ce jour pour mettre en œuvre les appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation sur les enfants disparus dans les pensionnats et les informations sur les sépultures. Un montant total de 435 423 $ a été versé aux Premières Nations du Yukon dans le cadre de ce programme pour soutenir les plans communautaires visant à localiser et à commémorer les enfants qui ne sont jamais revenus des pensionnats.

