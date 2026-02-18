Il s'agit d'un communiqué de presse conjoint du Forum intergouvernemental.

WHITEHORSE, YT , le 18 févr. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, les Premières Nations du Yukon et des représentants des gouvernements du Yukon et du Canada se sont réunis sur les territoires traditionnels de la Première Nation Kwanlin Dün et du Conseil Ta'an Kwäch'än pour participer au Forum intergouvernemental.

Le forum a porté sur un éventail de questions, notamment la sécurité dans l'Arctique, les services à l'enfance et à la famille, la politique budgétaire collaborative, l'énergie, la santé, les infrastructures et l'aménagement du territoire.

Les Premières Nations du Yukon et les dirigeants des gouvernements du Canada et du Yukon se sont réunis pour le Forum intergouvernemental à Whitehorse, au Yukon, le 18 février 2026. Au premier rang, assis, de gauche à droite : Ginette Lavack, secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones du gouvernement du Canada, Currie Dixon, premier ministre du Yukon, Math’ieya Alatini, grande chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-autochtones (gouvernement du Canada) et Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique et ministre responsable de l’Agence canadienne de développement économique du Nord (ministre) Deuxième rang, debout, de gauche à droite : Pat Duncan, sénatrice du Yukon Cory Bellmore, ministre des Services aux collectivités, gouvernement du Yukon Scott Kent, ministre de l’Éducation, gouvernement du Yukon Harold Frost Jr., conseiller de la Première Nation de Vuntut Gwitchin Dawna Hope, chef de la Première Nation des Na-Cho Nyäk Dun Darren Taylor, Hähké (chef), Tr’ondëk Hwëch'in Sharon Nelson, chef, Première Nation Selkirk Russell Blackjack, chef, Première Nation de Little Salmon/Carmacks Ruth Massie, chef du Conseil des Ta’an Kwäch’än Robert (Bob) Dickson, Kwänathi inlį (chef), Première Nation de Kluane Stephen Charlie, chef, Première Nation de Liard Brad Cathers, ministre de la Santé et des Affaires sociales, gouvernement du Yukon Kh’úkhįá (Barb Joe), Dän nätthe äda (chef), Premières Nations de Champagne et d’Aishihik Jen Gehmair, ministre du Développement économique, gouvernement du Yukon Linda Benoit, ministre de la Voirie et des Travaux publics Tod Smarch, Naa Shaáde Háni (chef adjoint), Teslin Tlingit Council Sean (Uyenets’echᶖa) Smith, chef, Première Nation Kwanlin Dün et Brendan Hanley, député du Yukon et secrétaire parlementaire pour la ministre des Affaires du Nord et de l’Arctique Mention de source : Gouvernement du Canada/Cathie Archbould (Groupe CNW/Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada)

Parmi les participants se trouvaient les Premières Nations du Yukon; Math'ieya Alatini, grand chef du Conseil des Premières Nations du Yukon; Currie Dixon, premier ministre du Yukon; Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones; Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord, et Ginette Lavack, secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones.

Depuis plus de 20 ans, le Forum intergouvernemental rassemble les gouvernements afin de renforcer les relations et de favoriser le dialogue et la collaboration sur des priorités communes. En travaillant de concert, les Premières Nations du Yukon, le gouvernement du Yukon et le gouvernement du Canada prennent des décisions qui ont une incidence positive sur le bien-être des résidents du Yukon.

Citations

« Des forums comme celui d'aujourd'hui à Whitehorse réunissent tout le monde pour qu'ils se concentrent sur ce qui compte le plus pour les résidents du Nord. Le fait d'écouter différents points de vue et de travailler avec tous les ordres de gouvernement à des priorités communes clés aide les communautés à se renforcer, soutient les économies locales et fait une réelle différence dans tout le Nord. »

L'honorable Rebecca Chartrand

Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Le Forum intergouvernemental nous aide à avancer plus rapidement sur les priorités communes et à transformer la collaboration en action. Je constate de réels progrès dans nos partenariats avec les Premières Nations du Yukon et le gouvernement du Yukon en matière de logement, d'infrastructures, de santé et de développement économique. En travaillant ensemble dans un esprit de respect et de leadership partagé, nous bâtissons un Nord plus fort et plus prospère. »

L'honorable Rebecca Alty

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« La réunion d'aujourd'hui montre ce que nous pouvons accomplir lorsque les gouvernements s'unissent dans le cadre d'un partenariat. En nous écoutant, en partageant nos connaissances et en travaillant ensemble, nous pouvons renforcer les services, répondre aux besoins des communautés et avoir des effets positifs concrets pour les enfants, les familles et les communautés du Yukon. »

Ginette Lavack, députée

Secrétaire parlementaire de la ministre des Services aux Autochtones

« Ce partenariat entre les Premières Nations du Yukon, le gouvernement du Yukon et le gouvernement du Canada garantit que les programmes et les services reflètent les priorités des communautés. Services aux Autochtones Canada reste déterminé à améliorer les résultats pour les gouvernements et les citoyens des Premières Nations du Yukon. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

« Le Forum intergouvernemental est une occasion précieuse pour le gouvernement du Yukon et les chefs des Premières Nations du Yukon de rencontrer les ministres fédéraux. Aujourd'hui, nous avons fait entendre la voix du Yukon avec force lors des discussions sur la collaboration et l'action collective avec le gouvernement fédéral afin de répondre à nos besoins et à nos intérêts et de soutenir la croissance et la prospérité du Yukon. Je remercie tous ceux et celles qui ont participé à cette discussion enrichissante et productive. Je me réjouis à l'idée de poursuivre nos efforts de sensibilisation et de progresser sur nos priorités communes lors des prochaines Journées du Yukon. »

Premier ministre Currie Dixon

Gouvernement du Yukon

« Le Forum intergouvernemental est une tribune importante qui permet aux Premières Nations du Yukon d'exprimer directement les priorités qui comptent le plus pour notre peuple. Ces discussions nous permettent de définir des priorités en fonction de la mise en œuvre de nos ententes définitives et de les faire progresser directement avec les gouvernements du Yukon et du Canada. »

Grande chef Math'ieya Alatini

Conseil des Premières Nations du Yukon

Faits en bref

Le Forum intergouvernemental a été créé en 2002 afin d'offrir aux dirigeants du Nord une tribune où se rencontrer, renforcer les relations intergouvernementales, mettre en œuvre efficacement les ententes sur les revendications territoriales et l'autonomie gouvernementale, et collaborer sur d'autres priorités communes. Le protocole du Forum intergouvernemental a été mis à jour en 2007, puis à nouveau en 2019.

Depuis 2019, le Forum a eu lieu deux fois à Ottawa et trois fois à Kwanlin (le nom de Whitehorse dans la langue locale des Tutchones du Sud).

De nombreux traités modernes du Canada ont été signés au Yukon. Parmi les 14 Premières Nations au Yukon, 11 ont signé des ententes définitives et des ententes sur l'autonomie gouvernementale avec les gouvernements du Canada et du Yukon, et sont membres du Forum intergouvernemental. Les trois autres Premières Nations au Yukon, qui n'ont pas signé ces ententes, sont également invitées à participer au Forum intergouvernemental.

Liens connexes

