WHITEHORSE, YT, le 17 févr. 2026 /CNW/ - Veuillez noter que l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations entre la Couronne et les Autochtones, Ginette Lavack, Secrétaire parlementaire du ministre des Services aux Autochtones, le premier ministre du Yukon, Currie Dixon, et le grand chef du Conseil des Premières nations du Yukon, Math'ieya Alatini participeront au Forum intergouvernemental du Yukon.

Participation des médias:

Les représentants des médias sont invités à arriver 15 minutes avant le début du point de presse.

Date: 18 Février 2026

Heure: 16 h 30, Heure des Rocheuses

Lieu: Sternwheeler Hotel & Conference Centre, 201 Rue Wood, Whitehorse, Yukon

Virtuellement :

Lien de vidéoconférence:

https://us06web.zoom.us/j/83674804474?pwd=gG4abTa6EADR3v69K0fbqRueLydk64.1

Identifiant de la réunion: 836 7480 4474

Code d'accès: 996610

Suivez-nous sur X :

GouvCan - Autochtones

GouvCan_Nord

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour plus d'informations (médias uniquement): Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Erika Lashbrook Knutson, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Chartrand, Ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, [email protected]; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]; Livi McElrea, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, SAC, [email protected]; Tim Kucharuk, Communications du Cabinet, gouvernement du Yukon, 867-335-2419, [email protected]; Brigitte Parker, Communications, gouvernement du Yukon, 867-332-0004, [email protected]; Stephanie Joe, Communications, Conseil des Premières nations du Yukon, 867-393-9200, poste 9223, [email protected]