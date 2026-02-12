OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DU PEUPLE ALGONQUIN, ON, le 12 févr. 2026 /CNW/ - Hilda Anderson-Pyrz, présidente du Cercle national des familles et des personnes survivantes, l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et l'honorable Lyne Chantal Boudreau, PhD., ministre des Aînés et ministre responsable de l'Égalité des femmes, du gouvernement du Nouveau-Brunswick, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante, qui reflète la perspective des coprésidentes, après la quatrième réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale (AFPT) sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées :

« Alors que nous nous efforçons de bâtir un Canada plus fort et plus prospère, nous devons être unis dans notre responsabilité commune de protéger la vie, les droits et les droits humains inhérents des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Animés par cet objectif collectif, nous nous sommes réunis ces deux derniers jours à l'occasion de la quatrième réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale (AFPT) sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées.

En tant que dirigeants autochtones, fédéraux, provinciaux et territoriaux, nous nous sommes réunis avec les personnes survivantes et leurs familles, reconnaissant la force de leur voix et leur leadership dans l'élaboration de solutions. Forts de leurs expériences vécues, nous mettons en œuvre des mesures fondées sur la responsabilité et le respect, tout en veillant à ce que leur voix continue de se faire entendre alors que nous bâtissons ensemble une nation plus forte.

Ensemble, nous continuons à faire progresser le Plan d'action national et les 231 appels à la justice de l'Enquête nationale, en mettant l'accent sur :

la protection contre la traite et l'exploitation sexuelle des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones, notamment grâce au travail de la conseillère principale chargée de la lutte contre la traite des personnes et au renouvellement de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes, en partenariat avec les communautés autochtones, les personnes survivantes et les défenseurs;

l'exploration de « l'alerte robe rouge », en s'appuyant sur le travail de mobilisation des partenaires, y compris leur rapport final récemment publié, afin d'apporter des réponses rapides, coordonnées et adaptées à la culture lorsque des femmes, des filles ou des personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparaissent;

l'élaboration de mesures de sécurité, de prévention et d'atténuation plus strictes dans le cadre des grands projets d'exploitation des ressources, en collaboration avec les communautés autochtones et les partenaires, afin de contrer les risques accrus auxquels sont exposées les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, en particulier le long des grands corridors de projets.

Nous avons discuté de l'importance de mettre en œuvre des solutions émanant de la base et dirigées par les communautés, car les communautés autochtones sont les mieux placées pour concevoir et mettre en œuvre des solutions durables, adaptées à leur culture et tenant compte des traumatismes subis.

Cette réunion a également réaffirmé le rôle essentiel des personnes survivantes, des familles et des jeunes : leur courage, leurs connaissances et leur engagement continuent de faire avancer les choses et nous rappellent que seule une action collective et une collaboration peuvent faire progresser la sécurité, la justice et la guérison. Nous serons plus fortes en unissant nos voix et en rendant visible l'invisible partant du principe: « Rien de nous sans nous » ou « rien pour elles sans elles ».

Nous sommes impatients de continuer à travailler ensemble au cours de l'année à venir pour faire avancer les appels à la justice, rendre compte publiquement des progrès accomplis et construire un avenir où les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones pourront vivre en sécurité, à l'abri de la violence, et avec le respect et la dignité qu'elles méritent. »

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones GouvCan_Nord

Facebook : @GCAutochtones GouvCan_Nord

Instagram : @gcautochtones GouvCan_Nord

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Alec Wilson, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Rebecca Alty, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected], 1-819-661-1538; Relations avec les médias, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, [email protected]