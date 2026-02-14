OTTAWA, ON, TERRITOIRE TRADITIONNEL NON CÉDÉ DES ALGONQUINS, le 14 févr. 2026 /CNW/ - La ministre des Relations Couronne-Autochtones, Rebecca Alty, la ministre des Services aux Autochtones, Mandy Gull-Masty, la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique, Rebecca Chartrand, et la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État (Petites Entreprises et Tourisme), Rechie Valdez, ont publié la déclaration suivante :

« Les personnes qui se sont rassemblées le 14 février 1992, unies dans le deuil après le meurtre tragique d'une femme autochtone dans le quartier Downtown Eastside de Vancouver, avaient un message important à transmettre à la nation : nous devons mieux protéger les femmes et les filles autochtones. Aujourd'hui, à l'occasion de la 35e Marche commémorative annuelle pour les femmes, cet appel à un engagement collectif en faveur de l'action est plus important que jamais.

Au cours de l'année écoulée, nous avons fait des progrès significatifs. Sous la direction et le leadership de Giganawenimaanaanig, le projet pilote d'alerte robe rouge a été mené à terme et son rapport final a été publié. Ce type d'alerte permettrait d'avertir rapidement les communautés lorsqu'une femme, une fille ou une personne 2ELGBTQI+ autochtone disparaît, afin de les aider à retrouver la sécurité. Nous avons fait progresser la Voie fédérale concernant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées en élargissant les initiatives menées par les Autochtones, en renforçant les partenariats locaux et en améliorant l'accès à des mesures de soutien adaptées à la culture. Nous poursuivons également le travail dans le cadre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe afin de coordonner les actions à l'échelle nationale pour prévenir et contrer la violence fondée sur le sexe dans le cadre du 4e pilier : Mise en œuvre des approches dirigées par les Autochtones.

Lors de la réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées de 2026, nous avons également collaboré avec nos partenaires afin d'élaborer des recommandations visant à réduire les risques liés à la sécurité dans le cadre de grands projets de développement. Parmi les considérations prises en compte figurent la protection contre la traite des êtres humains et d'autres formes d'exploitation sexuelle et de violence touchant les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones.

Nous continuons d'être guidés par la force et la détermination des peuples autochtones, notamment les personnes survivantes, les familles et les communautés qui poursuivent ce travail depuis des générations. Leur leadership éclaire la voie à suivre et nous rappelle pourquoi ce travail ne peut pas ralentir. »

Prendre soin de soi

Il existe une ligne d'urgence nationale gratuite, accessible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, qui offre un soutien en matière de santé mentale à toute personne ayant besoin d'une aide émotionnelle en lien avec les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées. Pour obtenir de l'aide, composez le 1-844-413-6649.

Un soutien est également disponible par l'intermédiaire des services du Programme de santé et de soutien culturel relatif aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées.

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

