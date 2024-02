OTTAWA, ON, le 1er févr. 2024 /CNW/ - Le 31 janvier, les dirigeants de l'ensemble de la Nation métisse ont rencontré les ministres du Cabinet à Ottawa pour faire avancer les priorités communes, notamment le développement économique, l'éducation, la santé, la justice et le maintien de l'ordre. Il s'agit de domaines prioritaires en vertu de l'Accord Canada-Nation métisse, qui a été signé en 2017 et qui oriente depuis les relations entre les Métis et le gouvernement fédéral.

Lors de la rencontre, les dirigeants ont accepté à l'unanimité les principes de codéveloppement, soit un ensemble de principes directeurs qui détermineront la façon dont le Canada et la Nation métisse travailleront ensemble à l'avenir. Les principes convenus jetteront les bases des progrès et reconnaissent que la réconciliation exige un travail acharné, des changements de perspectives, de processus et d'actions, ainsi que des compromis et de la bonne foi. Ils expriment le désir mutuel de la Nation métisse et du Canada de travailler ensemble de façon équitable, par le biais de leurs processus décisionnels distincts qui sont considérés comme ayant la même validité et le même poids, afin d'obtenir les meilleurs résultats pour les Métis. Les principes de codéveloppement seront présentés pour approbation officielle lors du prochain Sommet entre le Canada et la Nation métisse qui aura lieu cette année.

Lors de la rencontre, le gouvernement fédéral a annoncé qu'il verserait 500 000 $ pour soutenir le renforcement des capacités en vue de l'élaboration conjointe d'une politique fédérale d'éducation primaire et secondaire pour la Nation métisse.

Le Ralliement national des Métis et le gouvernement du Canada continueront à travailler de concert pour forger une relation renouvelée de nation à nation et de gouvernement à gouvernement, alors que nous marchons sur la voie de la réconciliation.

« Renouveler notre relation avec le gouvernement du Canada par le biais du Mécanisme bilatéral permanent est de la plus haute importance pour que les gouvernements, les communautés et les citoyens métis soient soutenus au mieux dans l'ensemble de la patrie. J'ai hâte que nous poursuivions ce travail ensemble. »

Cassidy Caron

Présidente du Ralliement national des Métis

« Nous venons à cette table plusieurs fois par an avec un effort réel et soutenu pour renforcer notre relation avec nos partenaires métis, et faire des progrès tangibles sur le chemin de la réconciliation. C'est le codéveloppement en action. Ce n'est que lorsque nous travaillons de concert, en tant que partenaires égaux, que nous pouvons vraiment avancer sur des priorités comme la santé et le développement économique. Il reste encore beaucoup à faire. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les participants à la rencontre comprenaient : Cassidy Caron , présidente du Ralliement national des Métis L'Aînée Veda Weselake Margaret Froh , présidente de la Métis Nation of Ontario Glen McCallum , président de la Métis Nation - Saskatchewan Lissa Smith , présidente de la Métis Nation British Columbia Andrea Sandmaier , présidente du gouvernement métis Otipemisiwak de la Nation métisse de l' Alberta Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones Dan Vandal , ministre des Affaires du Nord, ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord Patty Hajdu , ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l' Ontario Arif Virani , ministre de la Justice et procureur général du Canada Francois-Philippe Champagne , ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie Mark Holland , ministre de la Santé Anita Anand , présidente du Conseil du Trésor

Depuis sa création dans le cadre de l'Accord Canada-Nation métisse en 2017, le Mécanisme bilatéral permanent entre le Canada et la Nation métisse contribue à renouveler la relation de gouvernement à gouvernement avec les partenaires métis, fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et le partenariat .

Le Canada continue de travailler avec ses partenaires métis pour examiner les moyens d'honorer et de reconnaître les importantes contributions des Métis au Canada, et de redonner aux Métis la place qui leur revient en tant que partenaires de la Confédération.

