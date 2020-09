Le financement de la recherche aidera les organismes des secteurs public, privé et sans but lucratif à s'équiper pour répondre aux défis posés par la pandémie

OTTAWA, ON, le 21 sept. 2020 /CNW/ - Alors que le Canada continue à gérer les conséquences de la pandémie de COVID-19, il est essentiel d'appuyer les travaux des chercheurs canadiens afin de bâtir un pays sain, plus résilient et plus prospère pour tous et toutes. En collaboration avec le gouvernement, l'industrie et les organismes sans but lucratif, les chercheurs en sciences humaines peuvent contribuer à fournir des données et des idées qui guideront les actions à déployer dans les mois et les années à venir, et qui permettront de mener la reprise économique et sociale post-pandémique.

Aujourd'hui, l'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, a annoncé un investissement de plus de 4 millions de dollars au moyen des subventions d'engagement partenarial du Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) afin d'appuyer 172 projets et près de 600 chercheurs travaillant avec des entreprises et des partenaires communautaires de tout le Canada. Ces subventions offrent un soutien opportun et à court terme pour des activités de recherche menées en partenariat qui éclaireront la prise de décisions dans les secteurs public, privé ou sans but lucratif.

En réponse aux premières phases de la pandémie, la tenue du dernier concours de subventions d'engagement partenarial comprenait une initiative spéciale pour la recherche liée à la COVID-19. Plus de 3 millions de dollars de l'investissement annoncé aujourd'hui serviront à soutenir directement 139 projets retenus dans la cadre de cette initiative spéciale. Certains de ces projets financés porteront sur les changements dans la profession d'enseignant, l'impact de la pandémie sur les petites et moyennes entreprises, la santé mentale des entrepreneurs et les répercussions sur les personnes âgées et leurs services d'aide à la communauté.

« La pandémie actuelle de COVID-19 a posé des défis sans précédent dans le monde. Bien que l'accent ait été mis jusqu'à présent sur la mise au point et l'expérimentation de contre-mesures efficaces pour contrôler la propagation du virus, le travail de ces chercheurs sur les conséquences à long terme de la pandémie - et du ralentissement économique qui en découle - sur les particuliers, les entreprises et les communautés permettra au Canada de sortir plus fort de la pandémie. »

- L'honorable Navdeep Bains, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie

« L'investissement du CRSH dans ces divers projets de recherche menés en partenariat fera progresser les connaissances essentielles nécessaires pour aborder les répercussions de la COVID-19 et les défis sociaux, culturels et économiques que doivent relever les citoyens, les communautés et les entreprises au Canada et dans le monde entier. »

-Ted Hewitt, président, Conseil de recherches en sciences humaines

Les subventions d'engagement partenarial du CRSH offrent un soutien opportun et à court terme pour les activités de recherche menées en partenariat qui éclaireront la prise de décision dans un organisme partenaire des secteurs public, privé ou sans but lucratif.

L'Initiative spéciale pour l'attribution de subventions d'engagement partenarial - COVID-19 permet aux chercheurs et à leurs partenaires de favoriser l'échange de connaissances sur les questions, les défis et les impacts liés à la crise de COVID-19. Elle offre une occasion unique d'échanger des connaissances, entre les chercheurs des établissements d'enseignement postsecondaire et différents secteurs de la société, notamment les étudiants des cycles supérieurs, les étudiants de doctorat, les chercheurs postdoctoraux et d'autres personnes hautement qualifiées.

L'Initiative spéciale pour l'attribution de subventions d'engagement partenarial - COVID-19 se poursuit. On annoncera bientôt les candidats dont les demandes présentées avant la date limite de septembre ont été retenues.

Le nombre de demandes reçues à ce tout premier concours de l'Initiative spéciale pour l'attribution de subventions d'engagement partenarial - COVID-19 a dépassé les attentes. Afin de bien répondre à cette demande, le CRSH a réaffecté un peu plus de 3 millions de dollars supplémentaires à cette initiative. Ce nouveau financement supplémentaire porte à près de 5 millions de dollars le montant total attribué aux concours de juin et de septembre prochains.

