Au Canada, de 2012 à 2021, les prix des médicaments antidiabétiques les plus vendus étaient plus élevés que ceux pratiqués dans les pays de comparaison du CEPMB.

Le Conseil d'examen du prix des médicaments brevetés (CEPMB), par l'entremise de l'initiative de recherche du Système national d'information sur l'utilisation des médicaments prescrits (SNIUMP), a publié aujourd'hui la dernière édition du Rapport sur la situation du marché : Médicaments antidiabétiques, 2012-2021, qui présente une analyse du marché des médicaments utilisés dans le traitement du diabète.

Ce quatrième rapport sur la situation du marché présente une analyse du marché des médicaments utilisés dans le traitement du diabète. Selon les estimations, 5,7 millions de Canadiens et Canadiennes sont atteints de diabète, diagnostiqué ou non, et 6 millions d'autres sont probablement prédiabétiques. Les coûts associés au diabète au Canada s'élèvent à environ 29 milliards de dollars par an.

Faits en bref

Les médicaments antidiabétiques ont connu une croissance plus rapide que l'ensemble du marché des médicaments, si bien que leur part de marché a doublé, passant de 4,2 % à 7,9 % (2012 à 2021). Cette croissance reflète la transition vers de nouvelles classes de médicaments pour le traitement du diabète, ce qui a entraîné une augmentation comparable du coût par habitant des médicaments antidiabétiques.

Les traitements de nouvelle génération ont été le principal moteur de cette croissance. En 2021, 71 % des ventes de médicaments antidiabétiques au Canada correspondaient à des sous-classes de médicaments de nouvelle génération et de médicaments autres que l'insuline. Ces médicaments sont à l'origine de la quasi-totalité de l'augmentation du coût des médicaments antidiabétiques par habitant au Canada depuis 2012.

