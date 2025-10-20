Les consommateurs planifient leurs achats, cherchent davantage la valeur et soupèsent chacun de leurs achats.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - À 975 $ par personne, le budget que se réservent les Canadiens pour l'achat de leurs cadeaux se maintient, mais ces derniers magasinent avec des intentions plus précises. Selon le huitième sondage annuel sur le magasinage des Fêtes réalisé par le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et Léger auprès de plus de 2 500 adultes à l'échelle nationale, les consommateurs commencent leurs achats tôt, comparent davantage les articles et tentent d'en obtenir plus pour chaque dollar. En dépit des pressions économiques, la plupart des répondants prévoient de célébrer les Fêtes en offrant des cadeaux attentionnés et axés sur la valeur.

Faits saillants nationaux

Les budgets sont stables, mais la pression est forte : 73 % des répondants entendent maintenir ou augmenter leurs dépenses ; 57 % estiment que le magasinage des Fêtes est stressant - il s'agit de la proportion la plus élevée en quatre ans.

des répondants entendent maintenir ou augmenter leurs dépenses ; estiment que le magasinage des Fêtes est stressant - il s'agit de la proportion la plus élevée en quatre ans. Le prix en premier : 61 % des répondants placent le prix en premier ; 85 % attendent les soldes ; 80 % comparent les prix et 78 % achètent à prix réduit.

des répondants placent le prix en premier ; attendent les soldes ; comparent les prix et achètent à prix réduit. Des promotions qui fonctionnent : Les Canadiens continuent à dire que les rabais instantanés , les points de fidélité et les cadeaux à l'achat les rendent plus susceptibles de visiter les détaillants qui utilisent ces approches promotionnelles.

Les Canadiens continuent à dire que les , les et les les rendent plus susceptibles de visiter les détaillants qui utilisent ces approches promotionnelles. Les magasins regagnent de l'influence : 59 % prévoient de faire du lèche-vitrine en magasin afin de trouver l'inspiration pour leurs cadeaux ; 40 % déclarent être plus impulsifs dans leurs achats pendant les Fêtes (contre 37 % en 2024), ce qui met en lumière le rôle renouvelé des magasins dans la découverte des produits.

prévoient de faire du lèche-vitrine en magasin afin de trouver l'inspiration pour leurs cadeaux ; déclarent être plus impulsifs dans leurs achats pendant les Fêtes (contre 37 % en 2024), ce qui met en lumière le rôle renouvelé des magasins dans la découverte des produits. Hausse de la revente et de l'achat de cartes-cadeaux : 47 % entendent acheter des cartes-cadeaux (contre 42 % en 2024), et 44 % envisageraient d'offrir des cadeaux d'occasion.

entendent acheter des cartes-cadeaux (contre 42 % en 2024), et envisageraient d'offrir des cadeaux d'occasion. Domination du Vendredi fou : 53 % estiment qu'il s'agit du moment le plus important pour l'achat de cadeaux, même si les dépenses des Fêtes s'échelonnent désormais sur plusieurs semaines.

estiment qu'il s'agit du moment le plus important pour l'achat de cadeaux, même si les dépenses des Fêtes s'échelonnent désormais sur plusieurs semaines. Le numérique et l'IA orientent les décisions : Le lèche-vitrine en magasin progresse, mais la recherche en ligne, y compris celle effectuée sur les prix et les recommandations à l'aide de l'IA, influe sur les achats.

Faits saillants régionaux - habitudes de dépenses des Fêtes

Colombie-Britannique : 1 129 $ (+26 %) : Des dépenses renouvelées, plus de lèche-vitrine en magasin, et des consommateurs toujours en quête d'aubaines.

Des dépenses renouvelées, plus de lèche-vitrine en magasin, et des consommateurs toujours en quête d'aubaines. Alberta : 1 193 $ (+23 %) : Les budgets les plus élevés au pays, des achats précoces et des consommateurs en quête de promotions.

Les budgets les plus élevés au pays, des achats précoces et des consommateurs en quête de promotions. Manitoba et Saskatchewan : 890 $ (+9 %) : Une planification attentive, des consommateurs disciplinés et tournés vers les aubaines.

Une planification attentive, des consommateurs disciplinés et tournés vers les aubaines. Ontario : 1 095 $ (-5 %) : Des dépenses stables, mais des consommateurs très soucieux des prix et axés sur la recherche.

Des dépenses stables, mais des consommateurs très soucieux des prix et axés sur la recherche. Québec : 620 $ (-20 %) : La plus forte baisse du budget des Fêtes, des consommateurs davantage en quête d'aubaines et attentifs aux circulaires

La plus forte baisse du budget des Fêtes, des consommateurs davantage en quête d'aubaines et attentifs aux circulaires Canada atlantique : 912 $ (-1 %) : Des consommateurs soucieux de la tradition, mais de plus en plus axés sur la valeur.

« Les dépenses des Fêtes se maintiennent, mais les Canadiens magasinent plus intelligemment, plus tôt et avec une intention plus affirmée d'en obtenir plus pour leur argent, a déclaré Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Les consommateurs sont informés, stratégiques et soucieux de la valeur - récompensant les détaillants qui proposent des prix transparents, des promotions attrayantes et des expériences en magasin et en ligne fluides et adaptées aux préférences régionales. Les Canadiens dépensent de manière réfléchie, en accordant moins d'importance à la quantité des cadeaux qu'ils offrent qu'à leur qualité et à leur signification. »

TÉLÉCHARGER LE SONDAGE.

Assistez au webinaire GRATUIT consacré aux conclusions du sondage sur le magasinage des Fêtes 2025 du CCCD et de Léger.

Le 21 octobre 2025, de 13 h à 14 h HAE, le CCCD organisera en ligne un Webinaire sur le magasinage des Fêtes. Ce webinaire aura lieu en anglais. Les représentants de Léger discuteront des principales conclusions du sondage et fourniront de précieux renseignements qui permettront aux détaillants d'affiner leurs stratégies des Fêtes, et le représentant de Moneris s'attardera à la façon dont les données de paiement des clients et de l'industrie peuvent favoriser de meilleures décisions d'affaires pendant la période de pointe des Fêtes.

Veuillez vous inscrire ici à cet événement GRATUIT.

Les médias qui souhaitent consulter le rapport dans son intégralité sont invités à communiquer avec Francis Mailly en écrivant à [email protected].

À propos du Sondage du CCCD et de Léger sur le magasinage des Fêtes

Ce vaste sondage, le plus important du genre au pays, a été effectué pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail par Léger. Il constitue la 8e exploration annuelle de l'attitude et des comportements des consommateurs à l'approche du magasinage des Fêtes. Le sondage a été réalisé du 5 au 25 août 2025 dans les deux langues officielles auprès d'un échantillon de 2 505 personnes représentatif de la population canadienne de 18 ans et plus.

À propos de Léger

Léger est la plus importante firme de sondage, de recherche marketing et d'analyse au Canada, avec plus de 600 employés au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1986, Léger possède également LEO, un panel en ligne, Léger analytique (LEA) et Léger DGTL, une agence de performance numérique. Pour en savoir plus : leger360.com.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 508 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

SOURCE Retail Council of Canada

Personne-ressource : Francis Mailly, Vice-président, Affaires publiques, Conseil canadien du commerce de détail, [email protected], (514) 891-2617