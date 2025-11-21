Ils reviennent en magasin, en quête de valeur et de cadeaux plus authentiques.

MONTRÉAL, le 21 nov. 2025 /CNW/ - À quelques jours du Vendredi fou, de nouvelles données issues du sondage sur le magasinage des Fêtes 2025 du Conseil du commerce de détail du Canada (CCCD) et de Léger montrent que les consommateurs abordent la saison des Fêtes avec des budgets stables, une planification plus stricte et l'intention la plus marquée depuis des années de profiter du Vendredi fou.

Les budgets pour les cadeaux de Noël restent stables, à 975 $ en moyenne, mais les consommateurs envisagent leurs achats cette année avec une précision remarquable - en recherchant des produits plus tôt, en comparant de façon plus systématique les articles et en considérant le Vendredi fou comme le signal de départ officiel de leur magasinage des Fêtes. Et une fois qu'ils auront amorcé leurs achats, beaucoup comptent profiter de la dynamique de la saison pour les étirer sur plusieurs semaines afin de trouver des cadeaux chargés de sens à un bon prix.

Le Vendredi fou domine la période des achats des Fêtes

84 % des répondants estiment que le Vendredi fou est, pour eux, la journée d'achat la plus importante.

des répondants estiment que le Vendredi fou est, pour eux, la journée d'achat la plus importante. Plus de la moitié commencent leurs recherches de 1 à 3 semaines à l'avance.

à l'avance. Les achats ne s'arrêtent pas avec le Vendredi fou - ils se poursuivent jusqu'en décembre, avec une augmentation de l'activité au fil du mois.

Des consommateurs disciplinés et en quête de valeur

Cette année, les consommateurs sont plus sélectifs et stratégiques :

85 % attendent les ventes.

attendent les ventes. 80 % comparent les prix en ligne.

comparent les prix en ligne. 78 % achètent des articles à prix réduit ou en promotion.

achètent des articles à prix réduit ou en promotion. 57 % estiment que le magasinage des Fêtes est plus stressant - il s'agit du niveau le plus élevé depuis quatre ans.

estiment que le magasinage des Fêtes est plus stressant - il s'agit du niveau le plus élevé depuis quatre ans. 44 % pourraient envisager d'offrir des cadeaux d'occasion en raison de leur côté abordable et de leur originalité.

pourraient envisager d'offrir des cadeaux d'occasion en raison de leur côté abordable et de leur originalité. 40 % admettent être plus enclins aux achats impulsifs en magasin pendant les Fêtes.

Les achats en magasin continuent de gagner en popularité

Les consommateurs reviennent en magasin pour trouver des idées de cadeaux et effectuer leurs achats finaux, renforçant la confiance dans les commerces de détail physiques.

Popularité croissante des cartes-cadeaux

47 % prévoient offrir des cartes-cadeaux (contre 42 % en 2024).

prévoient offrir des cartes-cadeaux (contre 42 % en 2024). Les répondants déclarent que les cartes-cadeaux semblent plus personnelles aujourd'hui - elles donnent à leurs proches la possibilité de choisir quelque chose qui compte vraiment pour eux.

La loyauté à l'égard du Canada se maintient - mais la valeur l'emporte

86 % prévoient faire leurs achats près de chez eux.

prévoient faire leurs achats près de chez eux. 84 % rechercheront des produits fabriqués au Canada.

rechercheront des produits fabriqués au Canada. Mais le prix reste le facteur le plus important, avant la fidélité à la marque et l'emplacement du magasin.

Aperçu des dépenses des Fêtes, par région (par rapport à 2024)

Alberta : 1 193 $ (+23 %) - le plus haut niveau de dépenses au Canada, en quête de promotion

1 193 $ (+23 %) - le plus haut niveau de dépenses au Canada, en quête de promotion Colombie-Britannique : 1 129 $ (+26 %) - de fortes dépenses, grande attention aux aubaines

1 129 $ (+26 %) - de fortes dépenses, grande attention aux aubaines Ontario : 1 095 $ (-5 %) - des budgets stables, mais très grande attention aux prix

1 095 $ (-5 %) - des budgets stables, mais très grande attention aux prix Prairies : 890 $ (+9 %) - grande discipline, grande attention aux aubaines

890 $ (+9 %) - grande discipline, grande attention aux aubaines Maritimes : 912 $ (-1 %) - en quête de valeur, grande attention à la communauté

912 $ (-1 %) - en quête de valeur, grande attention à la communauté Québec : 620 $ (-20 %) - les dépenses les plus faibles, grand usage des circulaires

« Le Vendredi fou est désormais le moment en fonction duquel les consommateurs planifient le plus, mais leurs achats vont bien au-delà de cette journée particulière, a déclaré Kim Furlong, présidente-directrice générale du Conseil canadien du commerce de détail. Les consommateurs sont déterminés à célébrer les Fêtes, mais ils veulent des cadeaux réfléchis, des prix transparents et une véritable valeur. »

À propos du Sondage du CCCD et de Léger sur le magasinage des Fêtes :

Ce vaste sondage, le plus important du genre au pays, a été effectué pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail par Léger. Il constitue la 8e exploration annuelle de l'attitude et des comportements des consommateurs à l'approche du magasinage des Fêtes. Le sondage a été réalisé du 5 au 25 août 2025 dans les deux langues officielles auprès d'un échantillon de 2 505 personnes représentatif de la population canadienne de 18 ans et plus.

À propos de Léger

Léger est la plus importante firme de sondage, de recherche marketing et d'analyse au Canada, avec plus de 600 employés au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1986, Léger possède également LEO, un panel en ligne, Léger analytique (LEA) et Léger DGTL, une agence de performance numérique. Pour en savoir plus : leger360.com/fr/.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 508 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

