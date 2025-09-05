La criminalité dans le secteur du détail : la crise cachée

95 % des détaillants sondés citent le crime organisé comme la principale menace qui les guette

MONTRÉAL, le 5 sept. 2025 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en partenariat avec le Loss Prevention Research Council (LPRC), présente une étude exclusive qui révèle une réalité alarmante : 95 % des détaillants interrogés dans le cadre d'une enquête nationale citent le crime organisé comme la plus importante menace qui guette leurs commerces.

Ce sondage, mené auprès d'entreprises représentant plus de 20 000 points de vente et 68 G$ de ventes annuelles, met en évidence une progression préoccupante de la criminalité :

Le crime organisé est la préoccupation numéro un (95 % des répondants), devant le vol à l'étalage (87 %) et la fraude au retour (56 %).

Depuis 2018, les détaillants rapportent une hausse de 61 % des agressions et de la violence liées aux vols. Plus des trois quarts d'entre eux confirment que cette violence s'intensifie dans leurs magasins.

Dans le cadre de blitz policiers ciblés menés avec la participation du CCCD, 121 armes ont été saisies en quelques semaines d'opérations à peine, et près de 18 % des suspects arrêtés étaient des récidivistes.

L'incidence économique de ce type de criminalité est colossale : 9,2 G$ de pertes annuelles, soit presque le double des pertes estimées en 2018 (5 G$).

« Ce chiffre de 95 % correspond au constat unanime des responsables de la sécurité et de la prévention des pertes dans nos chaînes de magasins. Ce n'est pas une série d'incidents isolés : c'est un phénomène organisé, violent et structuré, qui touche tous les types de commerces - des grandes bannières aux marchands indépendants », souligne Michel Rochette, président du CCCD - Québec.

Ces données permettent de comprendre toute l'importance du rendez-vous qu'organise le 3 octobre à Montréal le CCCD et au cours duquel seront réunis la Sûreté du Québec ainsi que des experts en technologie et en droit - dont Verkada, entreprise de pointe en solutions de sécurité intégrant l'intelligence artificielle ; Genetec, chef de file québécois en technologies de surveillance et de prévention des pertes ; et le cabinet d'avocats Osler, qui présentera le cadre légal entourant l'usage de ces technologies dans la lutte contre la fraude, le vol et le crime organisé.

Pour consulter le rapport, veuillez cliquer ici.

