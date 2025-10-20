78 % d'entre eux entendent maintenir ou augmenter leur budget des Fêtes et miser sur les marques québécoises et canadiennes.

MONTRÉAL, le 20 oct. 2025 /CNW/ - Les Québécois prévoient dépenser en moyenne 620 $ en cadeaux cette année - soit 20 % de moins qu'en 2024 et bien moins que la moyenne nationale, qui est de 975 $ - mais ils ne négligeront pas pour autant cette période de l'année. En fait, 78 % des répondants disent qu'ils prévoient maintenir, voire augmenter leur budget des Fêtes, ce qui les place en tête à ce chapitre à l'échelle nationale (73 % dans le reste du pays).

La huitième édition annuelle du sondage sur le magasinage des Fêtes du Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) et de Léger indique que les Québécois concilient budgets serrés et engagement ferme à acheter local et durable. Beaucoup privilégient les marques québécoises et canadiennes et tiennent compte des répercussions environnementales de leurs achats - ce qui met en lumière les valeurs ancrées dans la communauté, l'importance des relations et la responsabilité.

Les consommateurs québécois : disciplinés, fiers et motivés

Fierté de l'achat local :

Plus de 8 Québécois sur 10 déclarent qu'il est important de soutenir les détaillants québécois ou canadiens . Cette détermination à acheter local demeure une caractéristique déterminante du milieu du détail au Québec, traduisant la fierté de soutenir les entreprises et les marques locales qui représentent les communautés.

Même si les prévisions de dépenses pour les cadeaux tombent cette année à 620 $ ( - 20 %) , 78 % disent qu'ils maintiendront ou augmenteront leur budget des Fêtes, en tentant de tirer le maximum de chaque dollar et en se concentrant sur les cadeaux qui favorisent la connexion et l'appréciation de ceux qui comptent le plus.

73 % utilisent les circulaires et les plateformes d'offres pour planifier leurs achats - ce qui est fort supérieur à la moyenne nationale de 55 % - et 87 % attendent les promotions, ce qui indique que les consommateurs québécois sont très déterminés et soucieux de la question de la valeur.

10 % des répondants tiennent compte des répercussions environnementales du choix de leurs cadeaux (contre 3 % à l'échelle nationale), ce qui fait du Québec la province la plus soucieuse de la question du développement durable au pays.

Les Québécois prévoient dépenser davantage pour les réceptions à la maison (18 %) ainsi que pour les jouets et les jeux (14 %), et un peu moins pour les vêtements (13 %) et les cartes-cadeaux (14 %) - ce qui illustre leur préférence pour l'aspect pratique des choses et les expériences partagées plutôt que pour l'excès.

« Les Québécois ressentent des pressions financières, mais ils sont les plus susceptibles au Canada de dire qu'ils maintiendront ou même augmenteront leur budget des Fêtes, a déclaré Michel Rochette, président du CCCD-Québec. Ils abordent les Fêtes avec une plus grande ardeur dans la chasse aux aubaines, une préférence marquée pour les marques québécoises et canadiennes et en étant ceux qui accordent le plus d'importance à la question de la durabilité au pays - un puissant mélange de discipline, de fierté et de détermination. »

Contraste avec le reste du pays

À l'échelle du Canada, les dépenses prévues en cadeaux s'élèvent en moyenne à 975 $ par adulte, soit le même montant qu'en 2024. Les budgets des Fêtes les plus importants sont ceux de la Colombie-Britannique (1 129 $, +26 %) et de l'Alberta (1 193 $, +23 %), tandis que ceux du Manitoba et de la Saskatchewan (890 $, +9 %), de l'Ontario (1 095 $, -5 %) et du Canada atlantique (912 $, -1 %) demeurent stables. Le Vendredi fou et le Cyberlundi devraient accaparer plus de 30 % des dépenses totales en cadeaux, cimentant leur rôle de plus grands moments d'achat de la saison.

POUR TÉLÉCHARGER L'ÉTUDE : CLIQUEZ ICI

À propos du Sondage du CCCD et de Léger sur le magasinage des Fêtes

Ce vaste sondage, le plus important du genre au pays, a été effectué pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail par Léger. Il constitue la 8e exploration annuelle de l'attitude et des comportements des consommateurs à l'approche du magasinage des Fêtes. Le sondage a été réalisé du 5 au 25 août 2025 dans les deux langues officielles auprès d'un échantillon de 2 505 personnes représentatif de la population canadienne de 18 ans et plus.

À propos de Léger

Léger est la plus importante firme de sondage, de recherche marketing et d'analyse au Canada, avec plus de 600 employés au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1986, Léger possède également LEO, un panel en ligne, Léger analytique (LEA) et Léger DGTL, une agence de performance numérique. Pour en savoir plus : leger360.com.

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2024, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 508 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays. https://www.commercedetail.org/

