Les petites sociétés d'exploration stimulent la croissance, alors que les dépenses reculent ailleurs au Canada

Les dépenses d'exploration ont atteint 751 millions de dollars en 2025, en hausse de 36 % par rapport à l'exercice précédent

Pour la première fois, le cuivre est devenu la principale cible d'exploration en Colombie-Britannique

Les petites sociétés d'exploration ont dominé après trois années de recul

VANCOUVER, BC, le 16 avril 2026 /CNW/ - Territoires traditionnels des Nations xʷməθkʷəy̓əm, Sḵwx̱wú7mesh et səlilwətaɬ - En 2025, le secteur de l'exploration minière et du charbon de la Colombie-Britannique a affiché son meilleur résultat jamais enregistré, les dépenses d'exploration et d'évaluation atteignant 751 millions de dollars, selon le sondage sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique. Ce résultat tranche avec la baisse des investissements en exploration dans une grande partie du Canada et la stagnation des dépenses à l'échelle mondiale.

Le cuivre passe à l'avant-plan

Pour la première fois depuis le début du sondage, le cuivre a supplanté l'or comme principale cible d'exploration en Colombie-Britannique. Les dépenses d'exploration cuprifère ont augmenté pour atteindre 384 millions de dollars en 2025, ce qui représente un peu plus de la moitié de l'ensemble des investissements d'exploration dans la province. Ce virage s'explique par la confiance accrue dans la demande à long terme pour le cuivre et par le fort potentiel géologique de la Colombie‑Britannique, particulièrement dans les régions dotées d'importants gisements porphyriques favorables au développement du cuivre et des métaux précieux.

La hausse des activités cuprifères a été particulièrement marquée dans le nord‑ouest de la province, consolidant le rôle essentiel de la région dans les activités d'exploration liées à la transition énergétique et à la croissance industrielle future.

Les petites sociétés d'exploration à l'origine de la reprise

Après trois années consécutives de recul des investissements, les petites sociétés d'exploration ont mené la reprise en 2025 avec des dépenses de 479 millions de dollars, en hausse de 47 % par rapport à 2024. Cette progression s'explique par l'intensification des activités sur un plus grand nombre de projets et par l'augmentation des investissements, tant dans l'exploration de nouveaux sites que dans l'avancement des projets.

Cette reprise témoigne d'un regain de confiance des marchés et d'un assouplissement progressif des contraintes en matière de capitaux pour les petites sociétés d'exploration, dont le rôle est essentiel pour assurer le renouvellement du portefeuille de projets à long terme de la Colombie‑Britannique et faire passer les découvertes du stade primaire de l'exploration vers l'exploitation.

La Colombie‑Britannique tire son épingle du jeu alors que les dépenses ralentissent ailleurs au pays

La croissance des dépenses d'exploration en Colombie‑Britannique contraste avec le ralentissement observé dans la plupart des autres grandes juridictions canadiennes. Bien que l'Ontario et le Québec demeurent les principales provinces d'exploration au pays, les investissements y ont reculé à mesure que les projets sortaient du stade primaire de l'exploration pour entrer en phase de production. À l'inverse, la Colombie‑Britannique a accru sa part des dépenses nationales en exploration, une hausse largement attribuable à la vigueur des activités cuprifères et au regain d'activité des petites sociétés d'exploration.

Le sondage sur l'exploration minière et du charbon en Colombie-Britannique, qui en est à sa dixième édition, est une initiative conjointe d'EY, du Ministry of Mining and Critical Minerals de la Colombie-Britannique et de l'Association for Mineral Exploration. Le sondage repose sur l'analyse des réponses recueillies, ainsi que des rapports financiers et des communiqués de presse des entreprises actives en Colombie‑Britannique, et offre un éclairage sur l'état actuel du secteur de l'exploration des minéraux et du charbon.

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SOURCE EY (Ernst & Young)

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