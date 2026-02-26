Le brevet rehausse la capacité d'EY Canada d'assurer la prestation de solutions en matière d'intelligence décisionnelle différenciées.

L'innovation améliore le processus décisionnel d'une entreprise dans l'ensemble de ses systèmes hautement complexes, de la chaîne d'approvisionnement à la planification opérationnelle à grande échelle.

Le brevet soutient un paradigme hybride de l'informatique quantique classique, en combinant l'évolutivité et la fiabilité de systèmes classiques à des techniques quantiques émergentes.

TORONTO, le 26 févr. 2026 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - EY Canada a annoncé aujourd'hui un nouveau brevet qui améliore la façon pour les organisations de créer et d'évaluer le processus décisionnel dans le cadre de situations difficiles. Cette approche novatrice met en valeur l'engagement d'EY à combiner l'analytique avancée, l'IA et de nouvelles technologies quantiques pour en faire des outils utiles qui permettent la prise de meilleures décisions.

Défini au cours d'une séance en laboratoire d'EY par Biren Agnihotri, Sherif Barrad, Ricardo A. Collado et Olumide Akinola, appuyés par une équipe multidisciplinaire d'ingénieurs et d'informaticiens, l'objectif n'était pas simplement d'accélérer les calculs informatiques mais de favoriser une exploration plus efficace des options réalisables et des possibilités de rechange en cas d'incertitude.

Cette innovation découle d'une difficulté commune aux entreprises : alors que les systèmes sont de plus en plus interreliés et soumis à des contraintes, l'IA et l'analytique traditionnelles peuvent générer de solides prédictions, mais souvent ne permettent pas de trouver rapidement des solutions de rechange de grande qualité pour s'adapter à l'évolution des circonstances.

« Le brevet témoigne de la capacité d'innovation d'EY, soit en généralisant l'information issue de véritables difficultés chez les clients pour résoudre un ensemble plus étendu de problèmes décisionnels complexes, a précisé Biren Agnihotri, chef de la technologie, EY Canada. En accélérant l'accès à l'information au moyen de cette innovation, des organisations peuvent prendre de meilleures décisions à l'égard de leurs systèmes les plus restreints et à forte incidence. »

Plutôt que de voir l'informatique quantique comme un accélérateur autonome, l'innovation offre un modèle hybride réaliste qui enrichit l'ensemble des outils informatiques en incorporant des opérateurs quantiques. Cette approche peut facilement s'appliquer à divers domaines, comme la fabrication, l'énergie, la logistique, les infrastructures et la planification opérationnelle à grande échelle, où la qualité des décisions repose sur les contraintes de l'adaptation, l'incertitude et des conditions qui changent rapidement.

« Nous sommes extrêmement fiers de proposer des solutions novatrices qui soutiennent les entreprises canadiennes dans leur adaptation aux situations complexes d'aujourd'hui, a ajouté Alycia Calvert, présidente et chef de la direction d'EY Canada. Chez EY Canada, nous nous engageons à favoriser l'innovation qui, en plus de renforcer les organisations, contribuent à rendre l'économie canadienne plus forte et plus concurrentielle. »

Découvrez comment EY Canada innove pour ses clients : https://www.ey.com/fr_ca/services/ai

