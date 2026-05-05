Participation de 12 fondateurs d'entreprise au Réseau Accès-entrepreneurs d'EY

TORONTO, le 5 mai 2026 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - EY Canada accueille l'édition 2026 du Réseau Accès-entrepreneurs, qui réunit 12 fondateurs d'entreprise dans le cadre d'un programme visant à éliminer les obstacles à la croissance en assurant un meilleur accès au mentorat et aux réseaux utiles. Cette initiative, qui en est à sa cinquième année d'existence, témoigne d'un effort important pour soutenir les dirigeants issus de groupes sous-représentés qui créent des entreprises partout au Canada.

Les participants à l’édition 2026 du Réseau Accès-entrepreneurs d’EY Canada (Groupe CNW/EY (Ernst & Young))

« Les entrepreneurs doivent composer avec la hausse des coûts et les changements rapides, mais le véritable défi a toujours été l'accès, et ce programme existe précisément pour veiller à ce que l'absence d'accès aux occasions ne soit pas ce qui freine les entreprises solides », explique Christopher Gordon, codirecteur du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY.

Issus de secteurs très variés, tels que les biens de consommation, la santé, l'éducation, la technologie, l'immobilier et les médias, les participants de cette année illustrent l'étendue de la capacité d'innovation des entrepreneurs de partout au pays.



Voici la liste des participants canadiens de l'édition 2026 du Réseau Accès-entrepreneurs :

« Dans plusieurs secteurs, les participants de cette édition incarnent l'ambition et le leadership des entrepreneurs qui sont trop souvent négligés, et nous sommes fiers de les soutenir dans la création d'entreprises durables », ajoute Myriam Gafarou, codirectrice du programme Réseau Accès-entrepreneurs d'EY.

Dans le cadre de ce programme qui s'échelonne sur un an, les participants prendront part à des séances de coaching individuelles avec des professionnels d'EY et à des séances d'apprentissage portant sur les priorités de croissance, comme la transformation numérique et la cybersécurité, en plus d'avoir accès au réseau mondial d'entrepreneuriat d'EY.

« Lorsque les entrepreneurs parviennent à surmonter les obstacles structurels et à se concentrer sur leur croissance, les retombées dépassent le cadre de leurs propres entreprises et contribuent à renforcer les collectivités ainsi que l'économie du Canada », déclare Daniel Baer, directeur national du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY et codirecteur du Réseau Accès-entrepreneurs d'EY au Canada.

Le programme Réseau Accès-entrepreneurs s'inscrit dans l'écosystème élargi de l'entrepreneuriat d'EY et s'ajoute aux programmes Grand Prix de l'EntrepreneurMD d'EY du Canadaet Femmes entrepreneures gagnantesMC d'EY.

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Réseau Accès-entrepreneurs d'EY

Le Réseau Accès-entrepreneurs d'EY Canada vise à fournir du soutien aux entrepreneurs issus des communautés noires, autochtones, panasiatiques et latino-américaines. Il a pour but de contribuer à la lutte contre les inégalités, en s'appuyant sur un programme de formation personnalisé d'un an à l'intention des chefs d'entreprise propriétaires de sociétés privées à but lucratif, ainsi que sur l'offre de possibilités d'encadrement et de réseautage. Les participants sont jumelés à un ambassadeur de relations d'EY qui, en tant que coach attitré, les aide à s'orienter tout au long de leur processus de croissance.

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

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Le présent communiqué est publié par Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l.

SOURCE EY (Ernst & Young)

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