La transition en faveur de l'adoption des véhicules électriques au Canada gagne en pragmatisme, alors que les consommateurs soupèsent les coûts, l'expérience de recharge et leur degré de confiance

Au Canada, 30 % des acheteurs potentiels de véhicules électriques remettent en question ou reportent leur décision d'acheter un tel véhicule

Parmi les principales raisons pour lesquelles les Canadiens privilégient les véhicules munis d'un moteur à combustion interne plutôt que les véhicules électriques, mentionnons le coût d'achat initial des véhicules électriques (32 %), ainsi que la qualité et l'interopérabilité des bornes de recharge publiques (28 %)

Des irritants liés à la recharge des véhicules persistent, notamment la difficulté à localiser les bornes (38 %), les coûts de recharge élevés (32 %) et les longs délais d'attente (31 %)

TORONTO, le 20 mars 2026 /CNW/ - Territoire traditionnel des Mississaugas de Credit, des Anishnabeg, des Chippewas, des Haudenosaunee et des Wendat - L'Indice EY de la mobilité des consommateurs, qui mesure tous les ans l'attitude des consommateurs à l'égard de l'achat de véhicules et leurs préférences technologiques, révèle que les Canadiens adoptent une approche plus pratique quant à l'achat de leur prochain véhicule automobile. Même si la moitié des répondants envisagent d'acheter un véhicule au cours des deux prochaines années, on observe que les consommateurs ont un regain d'intérêt pour les véhicules munis d'un moteur à combustion interne.

« La transition en faveur de l'adoption des véhicules électriques au Canada n'est pas au point mort; elle gagne plutôt en pragmatisme. Si le prix du carburant et l'environnement demeurent importants, les attentes des consommateurs quant à l'abordabilité, à la fiabilité de la recharge et à l'expérience quotidienne globale se durcissent. Le défi consiste désormais à renforcer la confiance des consommateurs en établissant les prix clairement, en améliorant la fiabilité de la recharge et en offrant une expérience d'achat alignée sur les attentes des Canadiens », indique Jennifer Rogers, leader nationale, Automobile et transports chez EY Canada.

Changement de vitesse : une nouvelle voie pour la mobilité

L'Indice de cette année révèle que 30 % des acheteurs potentiels de véhicules électriques au Canada remettent en question ou reportent leur décision d'acheter un tel véhicule à la lumière des récents événements géopolitiques.

La préférence pour les véhicules munis d'un moteur à combustion est passée de 44 % à 58 %, tandis que celle pour les véhicules électriques à batterie a chuté de 15 % à 7 %. Les véhicules hybrides (17 %) restent l'option à propulsion alternative la plus prisée, ce qui renforce leur rôle de solution de transition pour les consommateurs qui cherchent à gagner en efficacité sans toutefois changer leurs habitudes au chapitre du ravitaillement.

Abordabilité et recharge : un barrage routier

Pour les Canadiens qui penchent vers les véhicules munis d'un moteur à combustion interne, les principaux freins à l'adoption des véhicules électriques demeurent le coût d'achat initial (32 %), ainsi que la qualité et l'interopérabilité des bornes de recharge publiques (28 %). Parmi les principales préoccupations liées à la recharge publique, les consommateurs mentionnent aussi la difficulté à localiser les bornes (38 %), les coûts de recharge élevés (32 %) et les longs délais d'attente (31 %). Pour la recharge à domicile, les consommateurs évoquent aussi les frais d'installation élevés, la hausse de la facture d'électricité et la nécessité de moderniser le panneau électrique.

Durabilité et épargne : un moteur

Les deux principaux facteurs favorisant l'adoption des véhicules électriques demeurent inchangés par rapport à l'année passée. Parmi les répondants, 53 % indiquent que le prix élevé du carburant demeure l'une des principales considérations (en hausse par rapport aux 45 % de l'année passée). Les préoccupations environnementales conservent le deuxième rang (passant de 34 % en 2024 à 47 % en 2025), ce qui indique que la durabilité demeure un important facteur d'achat.

Achats de véhicules hybrides : à l'intersection du numérique et du concessionnaire automobile

Par ailleurs, le rapport met en lumière l'émergence d'une expérience d'achat de plus en plus hybride. Les Canadiens continuent de s'appuyer fortement sur les plateformes en ligne pour leurs recherches en amont, tandis que l'expérience chez le concessionnaire demeure déterminante au moment de prendre une décision : 37 % des acheteurs de véhicules électriques et 41 % des acheteurs de véhicules munis d'un moteur à combustion interne affirment qu'ils ne feraient pas d'achat sans d'abord effectuer un essai routier. Parallèlement, la préférence pour l'achat en ligne progresse (27 %, en hausse par rapport à 22 %), et 32 % des répondants disent vouloir comparer les options en ligne et celles chez le concessionnaire.

Fonctionnalité avant autonomie

Pour ce qui est des expériences connectées et autonomes, les consommateurs canadiens privilégient les bénéfices fonctionnels quotidiens (navigation, sécurité, services et entretien) aux fonctionnalités d'automatisation avancées. Sur une échelle de 0 (aucune automatisation) à 5 (automatisation complète), la majorité des répondants (68 %) se disent à l'aise avec une autonomie partielle (niveau 2), même si certaines inquiétudes restent fortes quant au risque d'accident (62 %), à la perte de contrôle du véhicule (54 %) et aux défaillances technologiques (52 %).

À propos d'EY

EY contribue à un monde meilleur en créant de la valeur pour ses clients, pour ses gens, pour la société et pour la planète, tout en renforçant la confiance à l'égard des marchés financiers.

Grâce aux données, à l'intelligence artificielle et aux technologies de pointe, les équipes d'EY aident les clients à façonner l'avenir en toute confiance et proposent des solutions aux enjeux les plus pressants d'aujourd'hui et de demain.

Les équipes d'EY fournissent une gamme complète de services en certification, en consultation et en fiscalité ainsi qu'en stratégie et transactions. S'appuyant sur des connaissances sectorielles, un réseau mondial multidisciplinaire et des partenaires diversifiés de l'écosystème, les équipes d'EY sont en mesure de fournir des services dans plus de 150 pays et territoires.

EY est All in pour façonner l'avenir en toute confiance.

EY désigne l'organisation mondiale constituée de la société canadienne Ernst & Young s.r.l./s.e.n.c.r.l. et des autres sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume‑Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY collecte et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la réglementation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/fr_ca/privacy-statement. Les sociétés EY ne pratiquent pas le droit là où la loi le leur interdit. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Les demandes de renseignements des médias et les questions doivent être acheminées à : Rafael Figueroa, [email protected], +1 514 879 6596