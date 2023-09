Le nouveau processus de présentation de demandes de financement de FedDev Ontario, facile à utiliser, est maintenant disponible

WATERLOO, ON, le 12 sept. 2023 /CNW/ - L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario), l'une des sept agences régionales de développement économique au Canada, collabore avec les dirigeants de l'industrie et de la communauté, les propriétaires d'entreprises, les entrepreneurs et les organisations afin de les aider à atteindre leur potentiel et à créer de nouvelles possibilités dans la région. Les investissements stratégiques de FedDev Ontario ont contribué de façon importante à la compétitivité, à l'innovation et à la diversité de l'économie du Sud de l'Ontario.

L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de FedDev Ontario, a annoncé aujourd'hui le lancement d'un nouveau processus de présentation de demandes facile à utiliser. Il rend la présentation de demandes de financement plus facile et plus prévisible pour les clients et contribuera à garantir que les investissements soient disponibles à ceux qui en ont besoin pour poursuivre leur croissance. Les demandes de financement seront désormais acceptées trois fois par an (automne, hiver et printemps). L'appel de demandes de l'automne est ouvert jusqu'au 7 novembre.

Les entreprises peuvent bénéficier d'un financement pour se développer, innover et se diversifier afin de lancer de nouveaux produits, d'être compétitives sur un marché en mutation ou d'atteindre une nouvelle clientèle. Les organisations à but non lucratif et les organisations de développement économique communautaire peuvent également demander du financement pour soutenir les entreprises, développer des réseaux économiques et renforcer la résilience économique de nos collectivités. De plus amples informations sur les types de projets admissibles à recevoir du financement sont disponibles ici. Des détails sur les séances d'information organisées pour présenter le nouveau processus sont disponibles ici.

Grâce à ce nouveau processus centré sur le client, le gouvernement du Canada, par le biais de FedDev Ontario, continuera d'investir dans des possibilités économiques clés qui soutiennent un Sud de l'Ontario vert, inclusif et compétitif au niveau mondial. Pour obtenir de plus amples renseignements sur FedDev Ontario et sur le soutien offert aux entreprises et aux organisations, veuillez consulter le site Web, téléphoner au 1-866-593-5505 ou envoyer un courriel à l'adresse [email protected]. Les entreprises et organisations autochtones sont invitées à communiquer avec l'équipe expérimentée et dévouée de l'Agence à l'adresse [email protected] pour obtenir de l'aide afin de s'orienter dans les programmes et services disponibles.

« FedDev Ontario veut aider les gens à réaliser leur potentiel et à découvrir de nouvelles possibilités. Le nouveau processus de présentation de demandes permettra aux entreprises et aux organisations de présenter plus facilement, et de manière simplifiée, une demande de financement. Au cours de l'année écoulée, j'ai eu l'occasion de rencontrer des propriétaires d'entreprise, l'industrie et des dirigeants communautaires qui voulaient un processus de présentation de demandes plus facile. Nous les avons écoutés et nous livrons la marchandise. Nous continuerons d'investir dans les gens qui font croître les entreprises en Ontario. »

- L'honorable Filomena Tassi, ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario

Depuis 2015, FedDev Ontario a investi plus de 2,5 milliards de dollars dans plus de 3 000 projets dans le Sud de l' Ontario , ce qui a permis de mobiliser 3,7 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans l'économie et de soutenir plus de 190 000 emplois.

l' , ce qui a permis de mobiliser 3,7 milliards de dollars d'investissements supplémentaires dans l'économie et de soutenir plus de 190 000 emplois. FedDev Ontario organisera des séances d'information technique avec les parties prenantes au début de chaque appel de demandes programmé. Les premiers webinaires auront lieu les 19, 20 et 21 septembre.

Les demandeurs ayant présenté un projet dans le cadre du processus précédent n'ont pas besoin de présenter une nouvelle demande.

Les projets soutenus tireront parti de la force économique, de l'innovation et de la diversité. Les domaines prioritaires incluent les projets qui peuvent contribuer à la réduction des émissions et créer des emplois durables; les projets menés par des entreprises à fort potentiel dans des secteurs de pointe (par exemple, l'intelligence artificielle, les sciences de la vie et les technologies numériques); et les projets qui soutiennent le changement dans les secteurs traditionnels, développent de nouveaux secteurs et garantissent qu'il y aura des possibilités pour les années à venir.

