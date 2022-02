OTTAWA, ON, le 28 févr. 2022 /CNW/ - Il est essentiel de faire participer les jeunes à l'agriculture en leur offrant des possibilités de travail intéressantes pour paver la voie à la prochaine génération d'agriculteurs du Canada.

Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, l'honorable Marie-Claude Bibeau, a annoncé un investissement pouvant aller jusqu'à 3,7 millions de dollars pour améliorer le Programme d'emploi et de compétences des jeunes (PECJ) et soutenir environ 300 emplois pour les jeunes dans le secteur agricole.

Le PECJ aidera les employeurs agricoles à assumer le coût de l'embauche de jeunes Canadiens, en accordant une attention particulière aux personnes qui font face à des obstacles à l'emploi. Les demandeurs admissibles comprennent les producteurs, les agroentreprises, les associations de l'industrie, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les organisations autochtones et les installations de recherche.

Le PECJ offre ce qui suit :

Les employeurs qui embauchent des jeunes confrontés à certains obstacles à l'emploi seront admissibles à une aide couvrant 80 % du coût des salaires et des avantages sociaux, jusqu'à concurrence de 14 000 $.

Les demandeurs seront admissibles à un financement supplémentaire de 5000 $ pour surmonter les obstacles, y compris le déménagement.

Selon la demande, le Programme financera 50 % des salaires et des avantages sociaux des jeunes qui ne sont pas confrontés à ces obstacles, jusqu'à concurrence de 14 000 $.

La période de présentation des demandes est d'une durée limitée. Les employeurs peuvent présenter leur demande entre le 28 février 2022 et le 21 mars 2022 pour que leur projet soit pris en compte. Les formulaires de demande dans le cadre du PECJ se trouvent sur la page Web du Programme. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec nous, par courriel, à [email protected], ou par téléphone, au 1-866-452-5558.

Le secteur agricole continue e faire face à des difficultés d'accès à la main-d'œuvre. Le PECJ souhaite jumeler des agriculteurs avec des jeunes Canadiens qui pourraient avoir besoin d'un emploi. En favorisant l'emploi des jeunes dans le secteur agricole, le gouvernement du Canada assure la résilience de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et garde le secteur fort et bien positionné pour l'avenir.

Citations

« Les jeunes Canadiennes et Canadiens sont l'avenir de notre secteur. Nous devons leur offrir des outils et des occasions d'acquérir de l'expérience pour les aider à réaliser leur plein potentiel. Le Programme d'emploi et de compétences des jeunes permet d'éliminer certains obstacles à l'emploi pour celles et ceux qui veulent faire carrière en agriculture. Notre gouvernement continue de soutenir les employeurs du domaine agroalimentaire pour assurer la prospérité de l'industrie. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« On doit donner aux jeunes Canadiens la possibilité de développer leurs compétences et de choisir une carrière qui les passionne. La Stratégie emploi et compétences jeunesse, qui vise à aider les jeunes faisant face à des obstacles, ouvre la voie vers un emploi gratifiant dans de nombreux secteurs où la demande est forte, comme le secteur agricole en croissance constante. Nous sommes tous gagnants lorsque nous donnons aux jeunes la possibilité de poursuivre leurs rêves et de se bâtir une carrière. »

- L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Les jeunes qui font face à des obstacles sont notamment les jeunes Autochtones, les jeunes vivant avec un handicap physique, les jeunes ayant reçu un diagnostic de trouble de santé mentale, les jeunes des minorités visibles, les jeunes immigrants récents (depuis moins de cinq ans), les jeunes qui habitent dans un endroit éloigné, les jeunes vivant dans un ménage à faible revenu ou avec un parent seul et les jeunes en situation de décrochage scolaire.

Lancé pour la première fois en juin 2019, le PECJ a soutenu la création de près de 1000 emplois agricoles partout au Canada (2020-2021).

(2020-2021). Le PECJ fait partie de la Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ), une initiative dirigée par Emploi et Développement social Canada à laquelle participent douze ministères et organismes fédéraux. La SECJ s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Canada d'aider les jeunes (particulièrement ceux qui font face à des obstacles à l'emploi) à obtenir les renseignements, les compétences, l'expérience de travail et les aptitudes dont ils ont besoin pour réussir leur transition vers le marché du travail.

Programme d'emploi et de compétences des jeunes d'AAC

Stratégie emploi et compétences jeunesse (SECJ) - Emploi et Développement social Canada

